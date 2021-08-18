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TIMETURK / EKONOMİ / Türksat yeni markası 'PeycOn' ailesini IDEF 2021'de görücüye çıkaracak

Türksat yeni markası 'PeycOn' ailesini IDEF 2021'de görücüye çıkaracak

Türksat, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) yerli ve milli askeri sınıf PeycOn ailesi uydu antenleriyle boy gösterecek.

3 Saat Önce
2021-08-18 09:26:02
Türksat yeni markası 'PeycOn' ailesini IDEF 2021'de görücüye çıkaracak

Türksat, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) yerli ve milli askeri sınıf PeycOn ailesi uydu antenleriyle boy gösterecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından biri olan ve sektörün en önemli oyuncularına ev sahipliği yapan IDEF 2021, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğiyle yarın kapılarını açacak.

Fuarda Türksat, yeni markaları PeycOn ailesini ilk kez görücüye çıkaracak. Hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik, kesintisiz hizmet olanağı sağlayan ve Türksat tarafından üretimi yapılan SOTM (Satcom On The Move) antenleri HidrOn ve TerrOn ile fuara katılan Türksat, çanta dahil 16 kilogram ağırlığında ve sırtta taşınabilir manpack anteni olan MicrOn'u da IDEF 2021'de vitrine çıkaracak.

PeycOn ailesi antenlerinden MicrOn, zorlu koşullarda bile birkaç dakika içinde uyduya bağlanabilirken, Ka-Bant üzerinden 6 mbps (upload)/25 mbps (download) hızında internet bağlantısı sağlıyor.

PeycOn ailesinin bir diğer üyesi olan araç üstü mobil motorize uydu uplink sistemi AerOn da IDEF 2021'de ultra yüksek performanslı tek parçalı anteniyle görücüye çıkacak.

IDEF 2021'de yerli ürünlerine yönelik bir dizi görüşme de gerçekleştirecek olan Türksat, bu yıl hizmete giren 5'inci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A ve yine bu yılın sonunda uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 5B'nin gücünü de arkasına alarak özellikle yerli ve milli ürünleriyle savunma sektöründeki etkinliğini artırmayı planlıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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