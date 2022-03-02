TürkNet internet fiyatına ne kadar zam yapıldı? TürkNet internet fiyatları ne kadar oldu?
TürkNet internet fiyatına ne kadar zam yapıldı? Yerli internet sağlayıcılarından TürkNet internet fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Peki ama TürkNet internet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
2022-03-02 10:58:18
Yerli internet sağlayıcılarından TürkNet internet fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Peki ama TürkNet internet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...
TürkNet internet fiyatına ne kadar zam yapıldı?
Geçtiğimiz aylarda taahhüt şartı bulunmayan Özgür İletişim Paketi‘ni 99,90 TL'ye yükselten TurkNet, bir süre önce paketin haziran ayından itibaren güncel fiyatının 139,90 TL olacağını belirtildi.
Bu kapsamda paketin fiyatı ise 35 Mbps internet hızı kullanan aboneler için 10 TL indirim yapılarak 129,90 TL olarak belirlendi.
Telefon paketlerinde de fiyatları güncelleyen TürkNet, paketin fiyatı 10 TL'ye çıkarıldı. TurkNet'in yeni internet fiyatlarının mevcut aboneler için haziran, yeni abone olacak kişiler için ise bugün itibari ile fiyatlar uygulanacak. .
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