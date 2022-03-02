TürkNet internet fiyatına ne kadar zam yapıldı? TürkNet internet fiyatları ne kadar oldu?

TürkNet internet fiyatına ne kadar zam yapıldı? Yerli internet sağlayıcılarından TürkNet internet fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. Peki ama TürkNet internet fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar...