Türkiye'ye iş ve yatırım teklifi yağıyor

Rusya'da yeni kriz sonrası terk eden sermaye ve yatırımlar yönünü nereye çevirecek. Başta ABD sermayeli şirketler olmak üzere birçok uluslararası firmanın yeni rotasında Türkiye de bulunuyor.

Küresel ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşıyla sendelemeye başlarken enerji fiyatları ve uluslararası firmaların tedarik zincirleri de doğrudan etkilendi.

Ukrayna'da bulunan şirketlerin faaliyetleri güvenlik nedeniyle durma noktasına geldi. Rusya'da ise iş ortamı batılı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bozuldu. Rusya'da bulunan yabancı sermayeli şirketler ve büyük Rus şirketleri yatırımlarını başka ülkelere kaydırmak istiyor.

Türkiye'nin altyapı avantajları

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ şu değerlendirmeyi yaptı:

''Rusya ve Ukrayna'da bulunan Amerikalı ve Batılı şirketleri rahatsız etti. Ve bu şirketler kendilerine yeni bir destinasyon aramaya başladılar. Yaklaşık 5 bin şirket var. Bu 5 bin şirketin şimdiye kadar 148 tanesi Rusya'da operasyonlarını durdurdu. 172 tanesi işini yavaşlattı, askıya aldı diyebilirim. 74 Amerikalı ve Batılı şirkette operasyonlarını tamamen durdurdu.''

Türkiye; hava, kara ve deniz ulaşımı ile uluslararası yatırımcılara güçlü bir tedarik zinciri altyapısı sunuyor. Hem stratejik konumu gereği hem de Rusya-Ukrayna krizinde tarafsız kalması nedeniyle Türkiye'nin küresel ekonomideki önemi daha da arttı.''

"Ukrayna'dan ve Rusya'dan iş insanları teklifleriyle geliyor"

Söz konusu şirketlerin yatırımlarını kaydırmak istediği ülkelerden birisi de Türkiye.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, "Ruslar artık ürün satamaz, Ukraynalılar da savaşın sonucu olarak üretim yapamaz hale geldi. Hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan iş adamları Türkiye'ye geliyor. Geçen hafta Laleli İş Adamları Derneğini kabul ettim. Onlara da çokça Rus iş adamlarından beraber iş yapalım teklifleri geliyor.'' dedi.

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizindeki politikası dünya kamuoyu tarafından takip ediliyor ve bu durum yatırımcıları da etkiliyor. Büyük sermayeli şirketlerin Türkiye'ye ilgisi artmış durumda.

"Her kriz bir fırsat doğuruyor"

Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı, "Avrupa'da Türkiye hükümetler nezdinde ya Türkiye tahmin ettiğimizden daha önemli bir konumdaymış. 'Hakikatten çok önemli bir NATO müttefikimiz imiş, acaba Avrupa Birliğine Türkiye'yi almamakta hata mı ediyoruz, bu süreci hızlandırsak mı?' diye Türkiye'nin önemi çok arttı. Batı basınına baktığınız zaman bu şirketleri etkiliyor.'' değerlendirmesini yaptı.

MÜSİAD Genel Başkanı ise ''Her kriz bir fırsat sonuçta doğuruyor. Ülkemizde aslında hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan hem de oralarda iş yapan yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekebilir. Şu anda da bu konuda ciddi müracaatlar var. Amerikalı şirketler orayı terk ediyor. Yabancı şirketler fabrikalarını kapatıyor.'' dedi.

Türkiye'de bulunan iş insanları da gelecek yabancı yatırımcılara partnerlik ve öncülük etmeye hazır.

"Türkiye güvenli bir liman"

Mehmet Ali Yalçındağ, ''Türkiye'nin çok daha güvenli bir liman olduğu, Türkiye'nin yatırım ortamının bu şirketler için elverişli olduğunu geçen haftada Sayın Cumhurbaşkanımızın Amerikalı şirketleri daveti yani ''Türkiye'ye gelebilirsiniz, Türkiye'de gerekli altyapı desteğini veririz ve kapımız size açık' çağrısını çok önemsiyorum." ifadelerini kullandı.

Peki Türkiye'de bulunan yabancı yatırımcılar, ülkedeki yatırım ortamını nasıl buluyor?

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Markus Slevogt şu yanıtı verdi:

''Ukrayna ve Rusya krizi sebebiyle global ekonomide yaşanacak değişiklikler için net bir şey söylemek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Ama Türkiye'nin yabancı yatırımlar için enerji kaynaklarına yakınlığı, jeopolitik konumu,lojistik kolaylığı gibi çok pozitif potansiyeli var. Bunu kalifiyeli elman yetiştirerek daha iyi bir duruma getirebilir.''

"Türkiye Afrika pazarı fırsatı sunuyor"

Yabancı yatırımcılar için Türkiye'nin konumu başka fırsatlar da barındırıyor. Zira Türkiye Afrika ülkelerine yapılacak ticari işler için de elverişli bir konumda bulunuyor.

Markus Slevogt, ''Türkiye'de yatırım yapanlar için Afrika pazarı da bir fırsat sunuyor. Çünkü Türkiye'nin Afrika ülkeleri ile çok güçlü ilişkileri var. Alman şirketleri, lojistik ağlarını İstanbul'un ve Ankara'nın hap olan konumunu kullanarak buradan yönetebilirler. Ayrıca bu fırsatlar Türkiye'de sadece büyük değil aynı zamanda orta ve aile şirketleri için de geçerli olabilir." değerlendirmesini yaptı.

“Yatırım için en doğru zaman şimdi"

Türk-Alman Sanayi Odası Başkanı Markus Slevgot, Türkiye'de yatırımları bulunan Alman bir yatırımcı ve yabancı yatırımcılara ise mesajı gayet net:

''Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş insanlarına 'eğer Türkiye'de yatırım yapmak istiyorsanız buraya şimdi gelmelisiniz diyorum.' Çünkü şu an yatırım için gayet uygun ortamı var. Çok beklemeyin yatırım için sonra geç olabilir''

Enes Babacan, TRTHaber .