Türkiye'ye en çok dövizi hangi turistler bırakıyor?

Türkiye’ye gelen 100 turistten 86’sı memnun ayrılıyor. En çok döviz bırakanlar ise sırasıyla Ruslar, Almanlar ve İngilizler. En çok ziyaret edilenler yerlere bu yıl Side Antik Kenti ve Kaleiçi de eklendi.

Kullanıcılarına hotelhubtravel.com üzerinden kampanyalar sunan Mastercard 2022 yılı turizm içgörülerini bu portalın lansmanı için rapor haline getirdi. Rapora göre Türkiye'ye gelen 100 turistten 86'sı memnun ayrılıyor. Hürriyet'in aktardığına göre Türkiye'ye en çok döviz bırakan ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya, İngiltere, ABD, Hollanda, Kuveyt ve Katar olduğu görülüyor.

Turistlerin Türkiye'de kalma sürelerinin ise ortalama 4.5 gün olarak belirtiliyor.

En çok ziyaret edilen yerler

2021 yılında İstanbul Boğazı, Ayasofya, Sultan Ahmet Camii en çok ziyaret edilen yerler olurken 2022'de bu listeye Side Antik Kenti ve Kaleiçi eklendi. Turistlerin Türkiye'yi tercih etme sebepleri arasında ise sırasıyla doğa, sanat ve kültür, fiziksel aktiviteler/ spor, yeme-içme, deniz turizmi/güneş ve alışveriş geliyor.

Türkiye'ye gelen turistlerin harcama kalemlerinden en fazla perakende öne çıkarken, konaklama, sağlık/güzellik, medikal, ulaşım, market ve restoran harcamaları ise sonrasında yer alıyor. .