Türkiye'ye akın akın geliyorlardı! Ülkede altın fiyatları yüzde 50'den fazla düştü

Rusya'da euro ve dolar işlemlerinin sınırlandırılması sonrası altın fiyatları da yüzde 56 düştü. Ülkede yatırımcılar büyük bir hüsrana uğradı.

Rusya'da dolar ve euro işlemlerinin sınırlandırılması sonrası birikimlerini kurtarmak için devlet teşviğiyle külçe altına yönelen birçok yatırımcı, birikimlerinin erimesi sonrası şimdilik hüsrana uğramışa benziyor.



World Gold Council verilerine göre, bu yılın ilk yarısında Rusya'da gerçek kişilerin altına olan talebi yüzde 350 arttı.



Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna operasyonunun başlamasının ardından gerçek kişilerin altın satışlarında ödedikleri KDV'yi kaldıran yasayı onaylamıştı.



Başbakan Mihail Mişustin ve Maliye Bakanı Anton Siluanov da halka, "altının döviz satın alımına karşı iyi bir alternatif olduğunu" söylemişti.



Mart ayının sonunda Rusya vatandaşları 6 bin 500 ton değerli metal satın aldı.



11 Mart'ta 7 bin 700 ruble olan gram altın fiyatı, doların hem ruble karşısında büyük değer kaybetmesinin, hem de küresel ons fiyatının düşmesiyle toplamda yüzde 56 civarında değer kaybederek 5 Ağustos'ta 3 bin 400 rubleye kadar geriledi.



Böylece, ilkbaharda ellerindeki rubleyle "kıymetli metal" satın alan gerçek kişilerin elinde bulunan altının değeri bu dönemde dolarla birlikte eridi ve 33,7 milyar rubleden 22,2 milyar rubleye kadar düştü.



Öte yandan tüm bu gelişmelere rağmen Rusya'da bireysel yatırımcılar altın alımına hız verdi. Kommersant'ın haberine göre, talebe yetişmeye çalışan bankalar bir kiloluk külçelerden daha fazla bulundurmaya başladı. Ancak 400 ons, yani 12,5 kiloluk külçelere de talep gözlendiği bildiriliyor.



Gazetenin ulaştığı Sberbank yetkilileri, son bir ayda bireysel müşterilere yaklaşık 11 ton altın külçe sattıklarını açıkladı. Diğer bankaların gerçekleştirdiği satışlarda da artış gözlendi.

Turkrus