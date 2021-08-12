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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye ve Güney Kore arasında swap anlaşması

Türkiye ve Güney Kore arasında swap anlaşması

Güney Kore Merkez Bankası ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arasında 2,3 trilyon won'luk (17,5 milyar TL) kur swapı anlaşmasına varıldı.

1 Saat Önce
2021-08-12 08:37:16
Türkiye ve Güney Kore arasında swap anlaşması

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Güney Kore Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile 17,5 milyar liralık (2,3 trilyon Güney Kore wonu) swap anlaşması imzalandığını duyurdu.

Güney Kore Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, TCMB ile yapılan anlaşmanın 3 yıl süreceği, iki tarafın anlaşmanın uzatılmasını görüşebileceği belirtildi.

Duyuruda, "Bu anlaşma, iki ülke arasındaki ticareti swap anlaşmasıyla finanse ederek ticareti geliştirmek için ödeme sistemi oluşturulması ve iki ülkenin ekonomik gelişim için finansal iş birliği için düzenlenmiştir. İki taraf da bu anlaşmanın iki ülke kurumları arasındaki işbirliğini güçlendireceğini beklemektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu arada TCMB yetkilileri de anlaşmayı teyit ederken, açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdi.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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