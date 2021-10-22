Türkiye ve Güney Kore arasında anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong ile 2 yeni anlaşma imzaladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui Yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşmalarını imzaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.