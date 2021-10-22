DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ekrem İmamoğlu hangi takımlı? Ekrem İmamoğlu hangi takımı tutuyor?
Karacadağ ‘Lav yolu’nda bisiklet şöleni
Rusya'da fabrika yangını 12 can aldı
DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? DGS ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı
İklim değişikliği hakkındaki acı gerçekler kesinleşiyor
2021 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır?
'Evrenin Merkezi' gerçekten Dünya'daki bir köprünün üzerinde olabilir mi?
Erdoğan: İletişim meselesini başkalarına havale edemeyiz
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
Talihsiz gezegen! 5 hafta içinde ikinci kez bir meteor tarafından vuruldu
Lise 9. sınıf-10. sınıf-11. sınıf-12. sınıf sınav konuları neler? Lise 1. dönem sınavında hangi konulardan soru çıkar?
Kırgızistan SİHA siparişi verdi: ''Dünyada sayılı ülkede bulunuyor''
Amerika'yı Kristof Kolomb keşfetmemiş!
2021-2022 lise 1. dönem sınavları ne zaman başlayacak? (9.sınıf,10.sınıf,11.sınıf,12.sınıf)
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye ve Güney Kore arasında anlaşma

Türkiye ve Güney Kore arasında anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Chung Eui Yong ile 2 yeni anlaşma imzaladı.

2 Saat Önce
2021-10-22 09:49:44
Türkiye ve Güney Kore arasında anlaşma

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Güney Kore'nin başkenti Seul'de, Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui Yong ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri bakanları, Güncellenen Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Bilim ve Teknoloji Alanlarında İş Birliği Anlaşmalarını imzaladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş