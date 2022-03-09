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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına destek

Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına destek

Türkiye Varlık Fonu, kamu bankalarının sermayesine 51,5 milyar TL destek sağladı.

1 Saat Önce
2022-03-09 22:09:23
Türkiye Varlık Fonundan kamu bankalarına destek

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu tarafından Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbanka çekirdek sermaye desteği, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Emlak Katılım Bankasına ise sermaye benzeri kredi verilmesi süreci başarıyla tamamlandı.

Toplam 51,5 milyar TL tutarındaki sermaye enjeksiyonu, TVF'nin Türkiye ekonomisine inancını gösterirken, bankaların yatırımları destekleyecek yeni kaynaklara erişimini sağladı.

Yapılan işlemler neticesinde Ziraat Bankasına 21,8 milyar TL, Halkbank ve VakıfBank'a 13,4'er milyar TL, Kalkınma ve Yatırım Bankası'na 1,5 milyar TL, Ziraat Katılıma 900 milyon TL, Emlak Katılıma ise 500 milyon TL'lik sermaye ile sermaye benzeri kredi sağlandı.

Güçlü sermaye desteğiyle TVF'nin ortaklık payı Halkbankta yüzde 75,3'ten yüzde 87,7'ye, VakıfBankta yüzde 35,9'dan yüzde 64,8'e yükseldi.

"Küresel risklerin kamu ve katılım bankaları üzerindeki etkileri azaltıldı"

TVF'nin finansal piyasalarda istikrar ve derinliği destekleme misyonu doğrultusunda atılan bu önemli adımla bankaların sermaye rasyoları ve likidite yapıları güçlendirildi. Böylece küresel piyasalarda oluşan risk ve dalgalanmaların kamu ve katılım bankaları üzerindeki etkileri azaltılırken, katılım bankalarının reel sektörü destekleme imkanları artırılarak daha güçlü ve dinamik hale getirilmesi sağlandı.

İşlemlerin finansmanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ikrazen ihraç edilen devlet iç borçlanma senetlerinin bankalara satışından elde edilecek nakitle karşılandı.

Açıklamada, "kamu ve katılım bankalarını desteklemeye devam etmenin TVF'nin öncelikleri arasında yer almayı sürdüreceği" duyuruldu. AA .

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