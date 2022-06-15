Türkiye, tarım yapmak için 10 ülkeden arazi kiralayacak

Tarım Bakanlığı, başta Afrika ve Latin Amerika ülkeleri olmak üzere 10 ülkede arazi kiralayıp tarım yapacak.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Tarım Bakanlığı, Latin Amerika ve Afrika'da 10 ülkede tarım arazisi kiralamak için görüşmelere başladı. Ukrayna ile de bu konuda temasa geçildi. Özellikle Türkiye'de iklimsel olarak üretimi zor olan ürünlerin ekimi yurt dışında kiralanacak arazilerde yapılacak.

Sudan'da geçmiş yıllarda 850 bin hektar civarında bir arazi kiralanmış ama daha sonra bu proje sekteye uğramıştı.

BAŞTA 400 BİN HEKTAR KİRALANACAK

Bu proje yeniden hayata geçirilecek. Ardından kiralanan diğer arazilerde başta yem bitkisi olmak üzere, Türkiye'de işlendikten sonra ihraç edilecek nitelikteki hububat ürünlerinin üretimi yapılacak. Geçen günlerde de Venezuela heyetinin Türkiye'yi ziyareti sırasında 400 bin hektarlık tarım alanının Türkiye'ye kiralanması gündeme gelmişti.

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, yurt dışında arazi kiralama projesi hakkında milletvekillerine bilgi verirken, “Türkiye'nin üretimi kendi ölçeğinde Türk halkına yeter ama ihracatı seçiyorsan, yurt dışında da kiralama yapmak gerekiyor. Oralara modern tarımı götürmek istiyoruz. Bakir tarım alanlarında üretim yapmak istiyoruz. Afrika'nın özellikle güneyinde çok ciddi alanda bakir alanlar var. Bu alanlarda üretim yapabilecek durumdayız” dedi. Kiralanacak tarım arazileri için özel sektörün de devrede olacağı belirtildi. .