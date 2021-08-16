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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye, Somali’ye 22 zırhlı araç hibe etti

Türkiye, Somali’ye 22 zırhlı araç hibe etti

Türkiye, kısa süre sonra ülke güvenliğini tümüyle teslim alması beklenen Somali Ulusal Ordusuna 22 zırhlı personel taşıyıcı hibesinde bulundu.

2 Saat Önce
2021-08-16 15:52:13
Türkiye, Somali’ye 22 zırhlı araç hibe etti

Başkent Mogadişu'da dün düzenlenen devir teslim törenine Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somali Genelkurmay Başkanı Odowaa Yusuf Rageh katıldı.

Somali ordusuna, mayına karşı korumalı 8 'Kirpi' aracın yanı sıra 14 askeri personel taşıyıcı teslim edildi.

Mayına karşı korumalı araçlar, El Kaide'ye bağlı Eş-Şebab'a karşı mücadele eden özel kuvvetler ekibi 'Gorgor' tarafından kullanılacak. Gorgor, Türkiye'de eğitim almış özel kuvvetler personelinden oluşuyor.

Yaklaşık 20 bin kuvvetle ulusal orduya destek olan Afrika Birliği Somali Misyonunun, Aralık 2021'de ülkeyi terk etmesi ve tüm güvenliği Somali ordusuna devretmesi planlanıyor.

Öte yandan, ordu, bugün Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarda son bir ayda 279 militanı etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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