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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye Sigorta, kuruluşunun 1'inci yılını paydaşlarıyla kutladı

Türkiye Sigorta, kuruluşunun 1'inci yılını paydaşlarıyla kutladı

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli: 'El ve gönül birliğiyle pek çok başarıya, ilklere ve enlere imza attık. Bir olduk, birlik olduk, birinci olduk, tam 2 bin 700 kişilik kocaman bir aile olduk'.

2 Saat Önce
2021-09-21 20:58:15
Türkiye Sigorta, kuruluşunun 1'inci yılını paydaşlarıyla kutladı

Türkiye Sigorta, birinci kuruluş yıl dönümünü çalışanlarının, kurumsal satış iş ortaklarının, brokerlarının ve acentelerinin katıldığı etkinliklerle kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sigorta sektörünün önde gelen şirketlerinden Türkiye Sigorta, kuruluşunun 1. yılını çalışanlarından kurumsal iş ortaklarına, brokerlarından acentelerine kadar çok sayıda davetlinin katıldığı farklı etkinliklerle kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Benli, şirketin 1 Eylül'de çalışanlarıyla, 2 Eylül'de kurumsal satış iş ortakları ve brokerlarıyla, 6 Eylül'de acenteleriyle düzenlediği etkinliklerde başarılı kurumsal performansın ardında bir olmanın ve birlikte üretmenin yattığını belirttiğini aktardı.

Atilla Benli, şunları kaydetti:

“Tam bir yıl önce bugünlerde, bir ve birlik olmak üzere yola çıktık, olmaz denileni oldurduk... Bu süreçte, ‘1'in bir rakamdan çok daha fazlası olduğunu hep birlikte tecrübe ettik. El ve gönül birliğiyle pek çok başarıya, 'ilk'lere ve 'en'lere imza attık. Bir olduk, birlik olduk, birinci olduk, tam 2 bin 700 kişilik kocaman bir aile olduk. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik markası altında 83 milyona ulaşma hedefiyle çıktığımız bu yolda uzun yıllar ülkemize hizmet edecek, temelleri sapasağlam bir şirket kurduk ve bunu değerli çalışanlarımız, kurumsal satış iş ortaklarımız, brokerlarımız ve acentelerimizle hep birlikte başardık. Bugün olduğu gibi gelecekte de başarılarımızı paylaşacak, birbirimizden güç alacağımız pek çok yıl dönümlerini yine hep birlikte kutlayacağız.”

Bu arada, şirketin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayına giren reklam filmleri serisinde ise Türkiye Sigorta'nın yeni marka yüzü olan ünlü oyuncu Timuçin Esen rol aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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