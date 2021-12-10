Türkiye Sigorta'dan 'InsurTech Programı'na destek

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, 'Ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabetteki gücünü artırmasında en stratejik alanlardan biri olarak değerlendirdiğimiz teknoloji girişimlerine destek sunmaya devam edeceğiz' dedi.

Türkiye Sigorta, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi'nin 'Öncüler' mottosuyla düzenlediği 'Big Bang Start-up Challenge'ta 'InsurTech Programı'nın altın paydaşlarından biri oldu.

Türkiye Sigorta açıklamasına göre, bu yıl otomotiv ve mobilite, sürdürülebilirlik, teknolojik kentler ve insurtech alanlarında girişimlerin öne çıktığı Big Bang Start-up Challenge'ın 10. yılında girişimcilere toplamda 458 milyon TL'lik ödül, nakit ve yatırım desteği sağlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Strateji, Dijital Dönüşüm ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bilal Türkmen, hayatın her alanında olan sigorta sektörünün teknolojik gelişiminin; insan güvenliğini, konforunu ve yaşam kalitesini artırmak için büyük önem taşıdığını belirtti.

Türkmen, şunları kaydetti:

'Bu yüzden; girişimcilerin sigorta sektörüyle ilgili farkındalıklarını yükseltmek, teknolojilerine katkı sunmak, ihtiyaçlarına yanıt vermek ve sektör olarak bir araya gelmek amacıyla aynı programda buluşmalarını çok faydalı buluyorum. 2 yıl önce iş birliğimizi başlattığımız İTÜ Çekirdek InsurTech Programı ile şimdiden çeşitli girişimlere destek sunduk ve sektördeki dönüşüme onları da kattık. Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak bu sene girişimlerden Swarmnect ve Beewell'e nakdi ödüller takdim ettik. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında ve küresel rekabetteki gücünü artırmasında en stratejik alanlardan biri olarak değerlendirdiğimiz teknoloji girişimlerine destek sunmaya devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.