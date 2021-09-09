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Türkiye Sigorta’da 1. yıl heyecanı

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye Sigorta’da 1. yıl heyecanı

Türkiye Sigorta’da 1. yıl heyecanı

‘Gücü, adında’ sloganı ile 7 Eylül 2020 tarihinde yola çıkan ve vaadini, ‘sigortacılığı sonradan önceye taşımak’ olarak ifade eden Türkiye Sigorta; birinci kuruluş yıl dönümünde liderliğini pekiştirmenin gururu ve heyecanını yaşıyor.

2 Saat Önce
2021-09-09 17:55:22
Türkiye Sigorta’da 1. yıl heyecanı

Türkiye Sigorta'nın yıl dönümü vesilesiyle yayına girecek reklam filmlerinde ise marka yüzü olarak Timuçin Esen rol aldı.

Türk sigorta sektörünün lider şirketi Türkiye Sigorta kuruluşunun 1.yılını kutluyor.

Türkiye Sigorta'nın birinci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında, 7 Eylül 2020 tarihinde, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen lansmanının ardından geçen sürede kat edilen yol değerlendirildi. Aynı zamanda, şirketin kuruluş yıl dönümünde yayına girecek reklam filmleri serisi; filmlerde rol alan ve yeni marka yüzü olan ünlü oyuncu Timuçin Esen ile birlikte tanıtıldı.

Toplantının ev sahipliğini üstlenen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli; “Türkiye'de sigortacılık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşması konusunda önemli bir misyon üstlenen şirketimiz, dünyada örneği bulunmayan çapta bir birleşmeyi, rekor bir sürede tamamlamanın yanı sıra henüz ilk yılında gerek kurumsal gerekse finansal performans anlamında imza attığı başarılarla da verdiği tüm sözlerin arkasında durduğunu kanıtladı.” diye konuştu.

Genel Müdür Atilla Benli

Benli, “Kurulduğumuz ilk gün de söylediğimiz gibi Türkiye Sigorta, ülkemizde sigorta sektörünün büyümesine itici güç olmak üzere hayata geçti. Sigorta algısının dönüşümü, sigortanın çok daha geniş kesimlere ulaşması ve bankacılık dışı finansal sektör büyüklüğünün dünya ortalamaları düzeyine erişmesine katkı sunma konusunda çok önemli bir misyonla yola çıktık. Sektör olarak ülkemizdeki sigorta algısını dönüştürmek ve sigorta açığını kapatmak için hepimize büyük görevler düşüyor. Gerekirse kapı kapı dolaşıp insanlara sigortanın önemini anlatmamız lazım. Biz Türkiye Sigorta olarak bu konuya milli bir görev olarak bakıyoruz. Müşterilerimizin yaşamlarına değer katarken, ismimizden aldığımız sorumlulukla ve sektörün lider şirketi olarak sadece kendi pazar payımızı artırmaya değil, pastayı topyekûn büyütmeye ve sigortacılığı hak ettiği konuma taşımaya odaklanıyoruz” dedi.

Sektörün gelişen dinamikleri ve müşterilerinin öncelikli beklentileri doğrultusunda hayattan sağlığa, konuttan kaskoya ve bireysel emekliliğe kadar her alanda farklı ihtiyaçlara cevap veren, özel ayrıcalıklar ve avantajlar barındıran ürünler geliştirdiklerinin altını çizen Atilla Benli; Türkiye Sigorta'nın 2 bin 700 çalışanı ile 8.300 dağıtım ağı, 5.950 hizmet noktası ve 40 faaliyet bölgesinde, tüm Türkiye'nin hizmetinde olduğunun altını çizdi.

Türkiye Sigorta'nın marka yüzü Timuçin Esen oldu…

Genel Müdür Atilla Benli ve Timuçin Esen 1

Türkiye Sigorta'nın geliştirdiği sigorta ve bireysel emeklilik ürünlerinin tanıtılacağı reklam kampanyasında, şirketin marka yüzü ise ünlü oyuncu Timuçin Esen oldu. Esen ile 1 yıl süreyle sözleşmeye imza atıldı. Timuçin Esen'in Hekimoğlu dizisindeki rol arkadaşı Muhammed Dede ile birlikte kamera karşısına geçtiği reklam filmlerinin ilki, 8 Eylül Çarşamba akşamı yayına girdi.

Basın toplantısında konuşan Timuçin Esen şunları söyledi; “Ülkemizde sigorta bilinci özellikle son yıllarda gelişmekte olsa da henüz yeterli bir noktada değil. Oysaki sigorta konusu, hayatımızın her anında kritik bir öneme sahip. Reklamlarımızda ise bu yöndeki bilinci artırma yönünde önemli mesajlar verdiğimize inanıyoruz. Türkiye Sigorta gibi hem bu bilincin geliştirilmesi yönünde önemli bir misyon üstlenen hem de henüz ilk yılında büyük başarılara imza atan lider bir kurumla birlikte çalışmaktan mutluluk ve gurur duydum.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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