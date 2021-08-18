DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman yapılacak?
Nijer'de ulusal yas ilan edildi
Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu kimdir? Merkez Bankası PPK üyesi Hobikoğlu nereli, kaç yaşında?
Fed'den kripto para yorumu: Yüzde 95 dolandırıcılık, gürültü, kafa karışıklığı
Mustafa Duman kimdir? Mustafa Duman nereli, kaç yaşında?
Milli Muharip Uçak için kritik tarih belli oldu
Prof. Dr. Semih Tümen kimdir? Semih Tümen nereli kaç yaşında?
Erdoğan’dan ''kentsel dönüşüm'' paylaşımı
Instagram hesap dondurma nedir, Instagram hesabı dondurma işlemi nasıl yapılır?
Dilara Aksüyek Kimdir, Nerelidir?
Türk savunma sanayisinde yerli motor için geri sayım
Türkiye Sigorta Birliği'nden Batı Karadeniz'deki sel felaketi hasar ödemeleri tavsiye kararı
'Büyük Deprem Dönüşümü hareketini sürdürüyoruz'
İstanbul'da kaç şiddetinde deprem olur? İstanbul'da depremin büyüklüğü kaç olur?
Mevlüt Çavuşoğlu: Afganistan'dan tahliye uçuşlarına iki gün ara verildi

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye Sigorta Birliği'nden Batı Karadeniz'deki sel felaketi hasar ödemeleri tavsiye kararı

Türkiye Sigorta Birliği'nden Batı Karadeniz'deki sel felaketi hasar ödemeleri tavsiye kararı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu'nca, olağanüstü toplanılarak, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi kapsamında hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararları alındı.

2 Saat Önce
2021-08-18 10:28:58
Türkiye Sigorta Birliği'nden Batı Karadeniz'deki sel felaketi hasar ödemeleri tavsiye kararı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu'nca, olağanüstü toplanılarak, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketi kapsamında hasar ödemelerine ilişkin tavsiye kararları alındı.

TSB'den yapılan açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dilendi.

Açıklamada, Birliğin Yönetim Kurulu'nun, dün olağanüstü toplandığı, 11 Ağustos'ta Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı hasarlara ilişkin, tazminat ödeme sürecinin hızlandırılarak mağduriyetin bir an önce giderilmesi adına gelişmelerin değerlendirildiği ifade edilerek, toplantıda takdiri üyelere ait olmak üzere tavsiye niteliğinde şu kararlar alındı:

'Zararların bir an önce giderilebilmesi, sektöre yönelik oluşabilecek olumsuz algının önlenebilmesi ve yaşanan olağanüstü durum göz önüne alınarak, hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylığın sağlanarak sürecin hızlandırılması tavsiye edilmektedir. Oluşan zararın kapsam dahilinde olduğu tespit edildikten sonra izlenmesi gereken hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerin kendilerinin belirleyecekleri bir oranda avans ödemesi yapılması tavsiye edilmektedir.'

Açıklamada, bu tavsiyeler çerçevesinde, sigortacılık sektörünün ilgili tüm paydaşlarla iş birliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edeceği kaydedildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş