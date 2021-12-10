Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı yayınladığı kılavuzla 25 personel alımı yapacağını bildirdi. Peki ama Türkiye Sağlık Enstitüleri personel alımı ne zaman yapılacak? Kaç güvenlik görevlisi hangi şehirde alınacak? İstanbul ve Ankara güvenlik görevlisi başvuru tarihi...

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı istanbul ve Ankara'da koruma ve güvenlik görevlisi personeli alımı yapcağını duyurdu. Resmi Gazete'de yayınlanan bildirinin ardından "Güvenlik görevlisi iş ilanları" en sık araştırılan mevzular arasında yerini aldı. İşte güncel güvenlik alım ilanları...

İstanbul ve Ankara Güvenlik Görevlisi İş İlanı Başvuru Tarihi

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı kılavuzuna göre 13 Aralık günü başvurular başlayacak ve 17 Aralık günü ise son bulacak. İstanbul'da 14 Ankara'da ise 11 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 25 güvenlik görevlisi alımı ilanı

Not: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Başkanlığımız internet sayfasında (www.tuseb.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. İş başvuruları İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

Adres: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, Koşuyolu Mah. Koşuyolu Cad. No: 71, 34718, Kadıköy/İSTANBUL

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