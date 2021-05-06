DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Malatya'da korkutan deprem
Ürdün: İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırısı barbarca
İHH’nın çağrısıyla Müslümanlar İsrail Konsolosluğu önünde toplanıyor
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 Kovid-19 vakası görüldü
İHH’nın Ramazan yardımları Lübnan’da
Yardıma muhtaçların umudu İHH
Arılar koronavirüsü tespit ediyor
Bağışçıların zekat ve fitreleri gönüllerde umut oluyor
Fransa’da Burak Yılmaz şov!
Sadakataşı Nijer’e Ramazan yardımı ulaştırdı
AstraZeneca aşısı oldu; 10 gün sonra hayatını kaybetti
Dışişleri'nden İsrail'e ''Mescid-i Aksa'' tepkisi
Lille Belediyesi: Böyle devam ederse Burak'ın heykelini yapacağız
Kılıçdaroğlu İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterdi
Mutfak alışverişi zabıtadan

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

BURSA

20:12

04:08
20:12
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:57

03:54
19:57
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:39

03:38
19:39
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
19:23
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:08

03:21
19:08
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:15:00

İftar vakti

ANKARA

19:57

03:54
SAHUR
19:57
İFTAR

ERZURUM

19:23

03:21
SAHUR
19:23
İFTAR

Türkiye, Rus heyetini bekliyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Sertifika Programını yerinde görmek için Rusya'dan gelecek heyeti ağırlamaya hazırlanıyor.

ABONE OL

Google News - Timeturk
06.05.2021 13:19:34
Türkiye, Rus heyetini bekliyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, geçen hafta Türkiye'de bulunan Ukrayna heyetinin Güvenli Turizm Sertifika Programı'nı başarılı bulduğunu belirterek, "Rusya'ya yönelik de böyle bir çalışmamız var. Rus heyetiyle karşı karşıya gelmek Ramazan Bayramı'ndan önce mümkün olabilir." dedi.

Yabancı büyükelçileri ve Almanya'dan turizm profesyonellerini, gazetecilerini Türkiye'de ağırlayarak Güvenlik Turizm Sertifika Programı uygulamalarını yerinde gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı, son olarak Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Oleksandr Tkachenko başkanlığındaki heyeti misafir etti.

Bakanlık, Turizm Sertifika Programını yerinde görmek için Rusya'dan gelecek heyeti ağırlamaya hazırlanıyor.

"Ukrayna, uygulamayı başarılı buluyor"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AA muhabirine, Ukrayna Kültür ve Enformasyon Politikası Bakanı Tkachenko başkanlığındaki heyetin Ukrayna Turist Hakları ve Turizm Güvenliği Alt Çalışma Grubu Toplantısı için Antalya'ya geldiğini, Güvenli Turizm Sertifika Programı kapsamında turizm işletmelerindeki tedbirleri yerinde incelediğini söyledi.

Heyetin son derece memnun şekilde Türkiye'den ayrıldığını vurgulayan Alpaslan, Ukrayna'nın Türkiye için önemli pazarlardan biri olduğunu belirtti.

Özellikle Rusya'nın uçuşlarda kısıtlama getirdiği şu dönemde her pazarın öneminin daha da arttığına işaret eden Alpaslan, şöyle devam etti:

"2019 yılında 1,5 milyonu aşkın Ukraynalı ziyaretçi ülkemize seyahatte bulundu. Geçen yıl salgın koşullarına rağmen 1 milyon civarında Ukraynalı ziyaretçi ülkemize tatile geldi. Bu çerçevede Ukrayna heyetine Türkiye'de Güvenli Turizm Sertifika Programımızı ve gelen ziyaretçilerin sağlıklı, güvenli ortamda tatil yapmalarına ilişkin aldığımız önlemleri yerinde gösterdik. Onlar da programın güvenli ve başarılı olduğunu ifade ettiler. Ukrayna pazarımız halen açık, ziyaretçi gelmeye devam ediyor."

Alpaslan, Türkiye'deki sertifika programının sadece Ukrayna'nın değil, dünyanın takdirini kazandığını vurguladı.

Türkiye, Rusya heyetini bekliyor

Program çerçevesinde geçen yıldan bu yana hem Türkiye'de tedbirleri artırdıklarını, hem de yurt dışına yönelik tanıtımlar yaptıklarını anlatan Alpaslan, "Bu doğrultuda bazı ülkelerden heyetleri ülkemizde ağırlayıp, uygulamalarımızı, aldığımız tedbirleri yerinde gösteriyoruz. Güvenli Turizm Sertifika Programının anlatılması çerçevesinde tüm hedef pazar ülkelere yönelik görüşmelerimiz devam ediyor, Rusya'ya yönelik de böyle bir çalışmamız var. Rus heyetiyle karşı karşıya gelmek Ramazan Bayramı'ndan önce mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Türkiye'deki turizm sirkülasyonunun az da olsa devam ettiğine değinen Alpaslan, "Şu anda Rusya'da ciddi bir kısıtlama var, Avrupa ülkelerinde de kısıtlamalar devam ediyor. Ancak Doğu Avrupa, Orta Doğu ve çok sınırlı sayıda da olsa bazı ülkelerden ziyaretçilerimiz var." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan