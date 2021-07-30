Türkiye'nin un ihracatı 500 milyon dolara yaklaştı

Türkiye'nin un ihracatı yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 11,5 artarak 493 milyon dolar oldu.

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) rakamlarına göre, Türkiye'nin un ihracatındaki artış salgına rağmen devam ediyor.

Ocak-haziran döneminde Türkiye'nin un ihracatı yüzde 11,5 artarak 493 milyon dolar olurken, miktar bazında yüzde 2,5'lik yükselişle 1 milyon 413 bin tona ulaşıldı.

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, son 7 yıldır dünya un ihracatı şampiyonu olan Türkiye'nin bu yıl da 3 milyon tondan fazla un ihracatına ulaşmasını ve 1 milyar dolar civarında gelir elde etmesini beklediklerini söyledi.

Uluslararası Hububat Konseyi'nin (IGC) 2020 yılına ilişkin "Dünya Un Ticareti" raporuna göre Türkiye'nin un ihracatında lider ülke olmaya devam edeceğini dile getiren Ulusoy, bu anlamda liderliği bırakmamak için gece gündüz çalıştıklarını, mevcut pazarlarda derinleşme isteğinde ve alternatif pazar arayışında olduklarını anlattı.

"İHRACAT RAKAMINI GELECEK YILLARDA DAHA FAZLA ARTIRACAĞIZ"

Eren Günhan Ulusoy, halihazırda Türk un sanayicilerinin gitmediği ülkenin kalmadığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Dünya nüfusunun yüzde 90'ının yaşadığı bütün ülkelere Türk unu ihraç ediyoruz. İlk yarıda Irak, Suriye ve Angola gibi ülkeler un ihracatımızda öne çıkmaktadır. Dünyanın ikinci un ihracatçı ülkesi Kazakistan'a dahi satış yapıyoruz. İhracatta Azerbaycan-Nahçıvan'a yüzde 600-700'ü bulan, Cibuti'ye yüzde 400'ü aşan, Libya'da yüzde 150'yi geçen ihracat artışıyla karşı karşıyayız."

Ulusoy, geçen yılı 951 milyon dolar ihracatla kapatan Türkiye'nin 2021 sonunda 1 milyar doların üzerinde ihracat geliri elde etmeyi hedeflediğini kaydederek, gelecek yıllarda bu rakamı daha da artırmayı amaçladıklarını anlattı.

"BUĞDAYDA VERİMLİLİK VE EKİM ALANLARI ARTIRILMALI"

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Ulusoy, Türkiye'de bu yıl buğday rekoltesinde iklim şartlarına bağlı olarak geçen yılın altında kalmasının beklendiğini söyledi.

Son iki yılda buğdayda belirlenen fiyatın üreticiyi memnun ettiğini dile getiren Ulusoy, "Bu sayede 2000'li yılların başından beri azalan buğday ekim alanlarının artacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ulusoy, salgınla birlikte başta buğday gibi tahıllar olmak üzere gıdanın öneminin ortaya çıktığını ifade ederek, "Buğdayda ekim alanlarıyla birlikte verim daha da artırılmalı. Kuraklığa karşı projeler hayata geçirilmeli. Ülkemiz ve geleceğimiz için bu konu çok önemli." açıklamasında bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.