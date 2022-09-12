Türkiye'nin Rusya'ya ihracatında rekor yükseliş!

Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının hacmi Ağustos ayında 738 milyon doları aştı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin Rusya'ya ihracatının hacmi Ağustos ayında 738 milyon doları aştı.

TİM'den yapılan açıklamada "Ağustos ayında Türkiye Rusya'ya ihracatta mutlak bir rekor kırdı" denilirken söz konusu aydaki ticaret hacminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,2 daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Geçen ay, Türkiye ve Rusya, ikili ticaret cirosunu yılda 100 milyar dolara çıkarmayı öngören ekonomik işbirliği için bir mutabakat imzaladı. İki ülke, Rus doğalgaz tedariki de dahil olmak üzere ikili ticaret için bir para birimi olarak Rus Rublesini uygulamaya koymayı da kabul etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos ayında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede, Moskova ile Ankara arasındaki ticaret hacimlerinin genişlediğini, geçen yıl yaklaşık yüzde 60 oranında arttığını ve 2022'nin ilk beş ayında ikiye katlandığını kaydetmişti. .