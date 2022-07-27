Türkiye'nin petrol ithalatında artış

Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 3 milyon 836 bin 983 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 14,7 artarak 2 milyon 971 bin 192 tona çıktı.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 17,6 düşüşle 569 bin 804 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece toplam ithalat mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 3 milyon 836 bin 983 ton oldu. İthalattaki artışta Kovid-19 salgını sonrasında petrol ürünleri satışlarındaki büyüme etkili oldu.

​​​​​​​En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 1 milyon 693 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 924 bin 337 tonla Irak ve 284 bin 280 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,3 artarak 269 bin 298 tona, motorin satışları yüzde 15 artışla 2 milyon 98 bin 588 tona yükseldi.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 19,5 artarak 2 milyon 498 bin 521 ton olarak kayıtlara geçti.