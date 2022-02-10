Türkiye’nin Lider Pazarlama Yöneticileri CMO Programında Buluşuyor!

BMI Business School Istanbul tarafından düzenlenen, iş dünyası profesyonellerini üst düzey pazarlama yönetimi koltuklarına hazırlamak için tasarlanmış olan “Geleceğin Lider CMO’ları | CMO Eğitim Programı” Mart 2022’de Online olarak Gerçekleşecek!

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Teknolojinin hızla gelişmesi ile değişen rekabet koşulları, işletmelerin pazarlama uygulama ve anlayışlarını geliştirmelerini zorunlu kılmış durumda. Günümüz iş dünyasında, işletmelerin yüksek rekabet içerisinde öne çıkmasının tek yolu, stratejik pazarlama kararlarındaki başarılarına bağlı. Bu nedenle de, Üst Düzey Pazarlama Yöneticilerinin, kurum içerisinde oynadığı rol giderek önem kazanıyor ve bu yöneticilerin ajandası giderek genişliyor, sorumluluk alanları artıyor.Bu doğrultuda, sürekli genişleyen sorumluluk alanları ile CMO'lar, artık müşteri deneyimi, veri analitiği, dijital iletişim ve stratejik karar alma gibi birçok konuda kendilerini geliştirmek durumundalar.

Bu doğrultuda, pazarlama yöneticilerinden artan beklentileri iyi analiz eden BMI Business School Istanbul, güncel pazarlama trendlerine ve tekniklerine hakim, stratejik bakış açısına sahip pazarlama yöneticilerini geliştirmek üzere tasarladığı CMO Eğitim Programı'nı Mart 2022'deOnline olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor. 15 Yılı aşkın süredir iş dünyasına yönelik sertifika programları düzenleyen, ayrıca Türkiye Pazarlama Dünyasının en prestijli zirvelerinden biri olan CMO Summit organizasyonunu üstlenen BMI Business School Istanbul, “Geleceğin Lider CMO'ları: Stratejik Pazarlama Yönetimi Sertifika Programı”nınyedinci dönemi için hazırlıklarını tamamladı. Harvard, Stanford, Oxford, Columbia gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinin yönetici geliştirme programlarının muadili olarak hazırlanmış olan CMO (Chief Marketing Officer) Eğitim Programı,beş senedir Türkiye'nin pazarlama alanında deneyimli iş dünyası profesyonellerini pazarlama yöneticileri olarak geliştiriyor.

Eğitiminin amacı, pazarlamaalanında deneyim sahibi ve bu alanda kariyer yapmayı hedefleyen kişileri, En Üst Seviye Pazarlama Yöneticisi (CMO) rolüne hazırlamak. Toplam 10 gün sürecek olan eğitim programında katılımcılar Türkiye'nin pazarlama alanında uzmanakademisyenlerinden eğitim alıyor, ayrıca sektörünönde gelen firmalarının üst düzey pazarlama yöneticileri ile deneyim paylaşımı ve networking seanslarında buluşuyor,pazarlama ve yönetim danışmanlarıyla güncel case study ve uygulama çalışmaları gerçekleştiriyorlar.

Sertifika programında katılımcılar, CMO rolünde ihtiyaç duyacakları pazarlama stratejileri, markalama stratejileri, kurumsal iletişim, tüketici analizi, müşteri deneyimi tasarımı ve pazarlama bilgi sistemlerigibi konularda derinlemesine eğitim görecekler. Aynı zamanda sektörde önde gelen firmaların CMO'larının deneyim paylaşım seansları sayesinde uygulamalar hakkında vizyon ve stratejik bakış açısı kazanacaklar. Eğitmenleri ve katılımcılar ile eşsiz bir networking ortamı sunan CMO Sertifika Programı, aynı zamanda liderlik ve stratejik yönetim gibi konuları da işleyerek, katılımcıları yönetici koltuğuna ısındırmayı hedefliyor.

Eğitim programına, pazarlama, marka yönetimi, halkla ilişkiler, iletişim ve benzeri alanlarda deneyimli iş dünyası profesyonellerini, üst düzey pazarlama yönetici koltuklarına hazırlamak için tasarlanmıştır. Programa ilgili alanlarda, en az 5 yıl deneyim sahibi, kurumlarında ilk/orta düzey yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı olarak gösterilen iş dünyası profesyonelleri kabul edilmekte. Bununla birlikte, programa kendini pazarlama stratejileri yönetimi alanında geliştirmek isteyen işletme sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürler ve satış, teknoloji, finans gibi diğer departmanlardaki üst düzey yöneticilerin katılımı da kabul edilmektedir.

Programın 7. Dönem eğitmen kadrosu ise gerçekten harika görünüyor;

Prof.Dr. Serdar Pirtini ( Marmara Üniversitesi ), Prof. Dr. Aypar Uslu ( Marmara Üniversitesi ), Prof. Dr. Şakir Erdem

gibi çok değerli akademisyenlerin yanı sıra, aynı zamanda sektörün önde gelen kurumlarından birçok üst düzey pazarlama yöneticisi ve yönetim danışmanı;

Barış Erdim (Toyota Türkiye / CMO ), Birim Gönüleşen (Visa / S.E.E. CMO ) , Çağanar Uçtu (Media Markt / CMO ), Mert Başar ( Global Ports Holding / CCO ), Gökçe Kunt (FLO / CMO), Boğaç Göncü ( Starters Hub / GM ), Hülya Türkmen ( Garanti BBVA / Customer Experience Director )

eğitmen olarak yer almakta.

Güçlü eğitmen-konuşmacı kadrosu ile dikkat çeken eğitim programı hakkında daha detaylı bilgi almak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Covid-19 önlemleri doğrultusunda, eğitim programı 5. Dönemini online olarak gerçekleştirecek. Eğitim20 Şubat 2021 tarihinde, online / canlı sınıf ortamında, toplam 10 gün (5 Haftasonu) – 60 saat boyunca, online seanslar ile gerçekleştirilecek. Eğitim programı hakkında detaylı bilgiyehttps://www.bmieducation.com/executive-education/cmo-executive-education?utm_source=timeturk adresinden ulaşabilirsiniz. .