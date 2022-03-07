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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye’nin Libya'ya ihracatı 456,7 milyon dolara ulaştı

Türkiye’nin Libya'ya ihracatı 456,7 milyon dolara ulaştı

Türkiye, Libya’ya şubat ayında 265,5 milyon dolar, yılın iki ayında ise 456,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

2 Saat Önce
2022-03-07 14:02:34
Türkiye’nin Libya'ya ihracatı 456,7 milyon dolara ulaştı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş Konseyi, Türkiye'nin 2022 Şubat ayında Libya'ya gerçekleştirdiği ihracat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, Türkiye'nin Libya'ya ihracatı yılın ikinci ayında toplam 456,7 milyon dolara ulaştı. Libya, şubat ayında Türkiye'den en çok hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri aldı.

- Mobilya, hazır giyim ve hububattan yaklaşık 110 milyon doları aşkın gelir

Şubat ayında Türkiye'nin Libya'ya ihracatında ilk üçte, 43 milyon dolar ile hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri, 37 milyon dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, 30 milyon dolar ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri yer aldı. Üç sektörden 110,5 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi.

Belirtilen dönemde yüzde 418 ile en çok ihracat artışının yaşadığı sektör çelik olurken, onu yüzde 332'lik artış ile zeytin ve zeytinyağı takip etti. Bu dönemde deri ve deri ürünlerindeki ihracat artış oranı ise yüzde 263 oldu.

- “5 yıllık sürede ticaret hacmimizin 15 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, şunları kaydetti:

"Türkiye, Libya'ya 2021 yılında 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2022'de ise mevcut durumda 3 milyar doları aşkın ihracat yapabileceğimizi ön görüyoruz. Türkiye ile Libya arasındaki ticareti artırmak için önemli girişimlerde, ziyaretlerde bulunuyoruz. Libya bizim için hem ticaret hem de geçmişe dayanan kadim dostluğumuz açısından çok önemli bir ülke. İhracatımızın daha da artmasının Libya'nın istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Böylelikle 5 yıllık sürede ticaret hacmimizin 15 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Özel ve kamu sektörü olmak üzere milyarlarca dolarlık potansiyel yatırım Libya'da Türk iş insanlarını bekliyor. Biz bu konuya sadece ticari değil insani olarak da bakıyoruz ve Libya'yı, Libya halkını hak ettikleri ferah seviyesine ulaştırmak için ülkeye daha fazla odaklanmamız gerektiğini biliyoruz." .

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