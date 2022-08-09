Türkiye'nin hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı: Teyakkuza geçtiler

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlamaya hazırlanıyor. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle dikkati çeken 'Abdülhamid Han', hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın göreve başlayacak olması Yunan basınında da geniş yer buldu. Haberlerde, geminin rotasına ilişkin farklı senaryolar mercek altına alındı. Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayımın başladığını yazan CNN Greece'te yer alan haberde, ‘Atina ve Lefkoşa onun hareketlerinden dolayı teyakkuzda' ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi derin denizlerde hidrokarbon arayacak. 'Abdülhamid Han'ın ilk görevine çıkmasına saatler kaldı.

Mersin Taşucu Limanı'ndaki son hazırlıklar tamamlandı. Gözler bugüne çevrildi.

Abdülhamid Han sondaj gemisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle görev yerine uğurlanacak. Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi, hidrokarbon arama çalışmalarında kullanılacak.

Yunan basını bu gelişmeyi birinci manşetten okurlarına duyurdu.

ABDÜLHAMİD HAN YUNAN BASININDA MANŞETLERDE

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han göreve başlayacak olması Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haberinde Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoların mercek altına alındığı bilgisine yer verdi.

Yunan Ta Nea gazetesi, Abdülhamid Han sondaj gemisini 'Türkiye'nin en güçlü ve modern gemisi' olarak tanımladı.

Yunanistan merkezli Atina 984, "Türk sondaj kulesi 9 Ağustos'tan itibaren Akdeniz'de" manşetiyle verdiği haberde, geminin 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabildiğine dikkat çekildi.

ATİNA VE LEFKOŞA TEYAKKUZDA

CNN Greece de benzer senaryolara geniş yer ayıran medya kuruluşlarından oldu.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin ilk görevi için geri sayımın başladığını yazan CNN Greece'te yer alan haberde, 'Atina ve Lefkoşa onun hareketlerinden dolayı teyakkuzda' ifadesine yer verdi.

ABDÜLHAMİD HAN FİLONUN EN GÜÇLÜSÜ

Filonun en güçlüsü olan 'Abdülhamid Han'ın, sahip olduğu üstün teknoloji ile dünyada da sayılı sondaj gemileri arasında olduğu belirtildi.

Gemi 38 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. Yüksekliği ise 112 metre.

Gemi 12 bin 200 metrede sondaj yapabilme imkanına sahip. 200 mürettebat kapasiteli 9 katlı gemide helikopter pisti de var. Geminin ilk görev yerinin Doğu Akdeniz olması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 ay Taşucu Limanı'nda kalan sondaj gemisinde, bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları yapıldı.

Ekipmanlar yerleştirildi, teknik işlemler ve sertifikalandırma çalışmaları tamamlandı. Ardından kırmızı-beyaza boyandı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin bir yüzeyine de Türk bayrağı işlendi. .