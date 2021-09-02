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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye'nin fındık ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye'nin fındık ihracatı 2 milyar doları aştı

Türkiye, 2020-2021 fındık ihracat sezonunda 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar gelir sağladı.

2 Saat Önce
2021-09-02 17:20:18
Türkiye'nin fındık ihracatı 2 milyar doları aştı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, 1 Eylül 2020 ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki sezonda, 292 bin 439 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.

Bu ihracattan 2 milyar 10 milyon 787 bin dolar elde edildiği ifade edilen açıklamada, yeni sezonun ihracatçılar, üreticiler ve sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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