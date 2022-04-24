DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yenişehirliler iftarda buluştu
Başkan Büyükkılıç, Üniversite Öğrencileriyle Sahurda Buluştu
Liverpool - Everton maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
MÜSİAD'dan 'Gönül İftarı' programı
Kanada'ya 35 milyon dolarlık Guantanamo davası
Paşinyan yine Osmanlı'yı suçladı
28 Şubat davasında tutuklanan emekli generallerin eşlerinden AYM’ye çağrı
Honda'dan Tesla'yı kıskandıracak hamle: 'Otonom Taksiler' geliyor
PKK/KCK soruşturması; 28 kişi tutuklandı
500 TL'lik banknot hangi renk olacak? 500 TL'lik banknotun üzerinde (arkasında) kimin resmi olacak? 500 TL banknot tasarımı nasıl olacak?
Norveç'te Kur'an-ı Kerim provokasyonuna 10 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
5 TL madeni para mı basılacak? 500 TL banknot mu basılacak? 500'lük banknotlar ve 5 TL madeni mı yapılacak? Yeni para mı basılacak?
'İslami kripto para': Sadece 5'i ayakta kaldı
40 yaşında ‘yanlışlıkla’ milyoner oldu

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye'nin enginar bahçesinde yoğun hasat dönemi başladı

Türkiye'nin enginar bahçesinde yoğun hasat dönemi başladı

Türkiye'de enginar üretiminde ilk sırada bulunan İzmir'de hasat yoğunluğu yaşanıyor.

2 Saat Önce
2022-04-24 15:49:52
Türkiye'nin enginar bahçesinde yoğun hasat dönemi başladı

Türkiye'de enginar üretiminde ilk sırada bulunan İzmir'de hasat yoğunluğu yaşanıyor.

Ülkenin yıllık 40 bin tonluk enginar üretiminin yüzde 29'luk bölümü olan 11 bin 500 tonu İzmir'de gerçekleşiyor. Bölgede ağırlıklı olarak "sakız" ve "bayrampaşa" cinsi enginarlar ekimde tercih ediliyor.

Enginarın hasadı yılın ilk ayından itibaren yapılsa da asıl yoğunluk nisanda başlıyor. Bölgenin coğrafi işarete sahip olan ve ağırlıklı üretiminin yapıldığı sakız enginarında hasat ay sonuna kadar sürecek.

Hasadı nisanda başlayan bayrampaşa cinsi ise hazirana kadar toplanabiliyor.

"Ege mutfağında önemli yere sahip"

İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, AA muhabirine, İzmir'in bitkisel üretimde 150'den fazla çeşide sahip olan bereketli bir coğrafya olduğunu söyledi.

Kentin enginar üretiminde de ülkenin en büyük üreticisi olduğuna dikkati çeken Özen, enginarın bu bölgede yoğun üretilmesinde ürünün iklime uygunluğunun yanı sıra Ege mutfağında önemli bir yeri olmasının da rol oynadığını belirtti.

İzmir'de en fazla enginar üretiminin Çeşme ilçesinde olduğunu vurgulayan Özen, bu ilçeyi Urla ve Torbalı'nın izlediğini kaydetti.

Geçen yıl fiyatlardaki dalgalanmalar nedeniyle enginar üreticisinin iyi bir sene geçirmediğini ancak 2022'de durumun farklı olduğunu ifade eden Özen, şöyle konuştu:

"Sakız enginarı hasadı mayısa kadar devam edecek. Üreticimiz şu an adet başı 5 ile 7 lira arasında satış yapıyor. Pazardaki fiyatı 10 lira civarında. Üreticimiz için adet başı 5-7 lira gayet güzel bir fiyat. Üreticimiz dönüm başı 1800, 2 bin 500 adet enginar elde ediyor."

Özen, geçen yıl hava şartlarında yaşanan olumsuzlukların bu sene için söz konusu olmadığına değinerek, "Bu sene havalar geç ısındı ama don etkisi yapacak bir havayla karşı karşıya değiliz." dedi.

Siparişe göre günlük kesim yapıyor

Urla'nın Kuşçular Mahallesi'nde 15 dönümlük alanda enginar üreten 46 yaşındaki İlker Çapacı da hem sakız hem de bayrampaşa çeşidinin üretimini yaptığını anlattı.

Ürünün hasadının zor olmadığını dile getiren Çapacı, "Fakat hasat edildikten sonra işlenmesi zor. Biz ayıklıyoruz, tencereye girecek şekilde müşteriye teslim ediyoruz. Akşam gelen siparişe göre sabah kesim yapıyoruz. Günlük taze kesim yapıyoruz. Ayıklayıp öğleden sonra teslim ediyoruz. Genelde ev ve lokantalara satış oluyor. Pazara da gönderiyoruz." diye konuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş