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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor

Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor

Data Expert katkıları ile BMI Business School tarafından yürütülen ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. 800’ün üzerinde organizasyonun üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşılarak hazırlanan listede yer alan En Etkin 50 CMO’ya ödülleri, 22 Eylül’de Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecek CMO Summit 2022’de takdim edilecek.

27 Dakika Önce
2022-09-07 15:10:01
Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor

Data Expert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından hazırlanan ‘En Etkin 50 CMO' araştırmasının sonuçları açıklandı. Danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda belirlenen listede Turkcell, Türk Hava Yolları, Unilever, Nestlé, Mavi, Arçelik, Shell & Turcas, Ülker, Yemeksepeti, CarrefourSA, Borusan Otomotiv, Pepsico Türkiye gibi şirketlerin başarılı pazarlama yöneticileri yer aldı.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilere son 3 yılda pazarlama bütçesinin genel bütçeye oranı soruldu. Listede yer alan isimler şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10'unu yönetiyor.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilerağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve ODTÜ mezunu iken, mezun olunan bölümlere bakıldığında işletme ve endüstri mühendisliği ön plana çıkıyor. Listede yüksek lisans yapanların oranı ise yüzde 60'ı geçiyor.

Listedeki pazarlama yöneticilerinin yaklaşık yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor.Liderlerin ekiplerindeki çalışan sayısı 10+ ile 2000+arasında değişiyor.Üst düzey pazarlama yöneticisi pozisyonundaki görev süreleri ise ortalama 10 yıl olarak ön plana çıkıyor.

Kapsamlı araştırma

En Etkin 50 CMO araştırması kapsamında Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak 800'ün üzerinde organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı ve organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen 800'in üzerinde organizasyonun en üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşıldı. Adaylar belirlenirken, görev süresi 1 yıldan kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen CMO'lar kapsam dışı bırakıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak, pandemi dönemi sonrası üstlendikleri sorumluluklar ve uygulamalarındaki değişimlere ilişkin bilgiler temin edildi. Temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi.

Ödüller CMO Summit 2022'de sahiplerini bulacak

En Etkin 50 CMO'ya ödülleri, 22 Eylül Perşembe günü Nescafé ana sponsorluğundaMandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşecek CMO Summit 2022'de takdim edilecek. Pazarlama ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak CMO Summit 2022'de 20'nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Zirvede yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Yataş CEO'su Nuri Öztaşkın, Karaca CEO'su Fatih Karaca, Penti CEO'su Mert Karaibrahimoğlu, Banvit CEO'su Tolga Gündüz, Shell & Turcas Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu Yavuz, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Turkcell CMO'su Alper Ergenekon, Migros Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, DeFacto Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Barış Sönmez…

CMO Summit 2022 hakkında daha detaylı bilgi için www.cmosummit.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO

Abidin Volkan Karaçalı

Aksa Jeneratör

Ahmet Olmuştur

Türk Hava Yolları

Akın Garzanlı

Arçelik

Alper Ergenekon

Turkcell

Arzu Uludağ

Betek Boya

Aslı Önder

Pepsico Türkiye

Aysel Aydın

Hayat Kimya

Barış Ekener

Sur Yapı

Begüm Arş Türk

Logo Yazılım

Bilge Çiftçi

Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri

Billur Burkutoğlu

Aras Kargo

Burcu Civelek Yüce

Akbank

Burçin Çelik

CarrefourSA

Can Mete Paker

Borusan Otomotiv

Cem Demiröz

Watsons Türkiye

Cristina Polini

Penti

Çağanur Atay Uçtu

MediaMarkt Türkiye

Ebru Şapoğlu

Şişecam

Ekmel Nuri Baydur

Migros

Emre Kurtoğlu

Teknosa

Erdem İnan

Trendyol Group

Esra Arslanbaş Kaynak

Otokoç Otomotiv

Evren Dereci

KoçSistem

Firuzan İşcan

Axa Sigorta

Gökhan Mendi

TEB

Göktuğ Okan Oğuz

Monster Notebook

Melis Yurtbay

Yurtbay Seramik

Merve Naz Atmaca

BluTV

Mustafa Kabakçı

Ülker

Nazım Erdoğan

sahibinden.com

Necdet Kalkan

Nestlé

Nevra Eker

Eker Süt Ürünleri

Nihal Gül

LC Waikiki

Nilüfer Reisoğlu

Türk Tuborg

Nurçin Koçoğlu

Boyner

Okan Erol

Yemeksepeti

Onur Yaprak

Procter & Gamble

Ozan Kırmızı

ING Türkiye

Ömer Kızıl

Uludağ İçecek

Özkan Özyavuz

KFC Türkiye

Pınar Güzey

Maher Holding

Pınar Lafçı Togay

Domino's

Pınar Saltat

Bayer Tüketici Sağlığı

Seher Poyrazoğlu Yavuz

Shell & Turcas

Serkan Ülgen

Yapı Kredi Bankası

Serpil Berkan

Mavi

Sinan Seha Türkseven

Petrol Ofisi

Sinan Ünal

TFI TAB Gıda Yatırımları

Toloy Tanrıdağlı

Unilever

Yasemin Gürleroğlu

Banvit

En Etkin 50 CMO_Basın Bülteni .

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