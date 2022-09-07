Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CMO’su şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10’unu yönetiyor

Data Expert katkıları ile BMI Business School tarafından yürütülen ‘En Etkin 50 CMO’ araştırmasının sonuçları açıklandı. 800’ün üzerinde organizasyonun üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşılarak hazırlanan listede yer alan En Etkin 50 CMO’ya ödülleri, 22 Eylül’de Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecek CMO Summit 2022’de takdim edilecek.

Data Expert katkıları ve Milliyet Executive iş birliğiyle, BMI Business School tarafından hazırlanan ‘En Etkin 50 CMO' araştırmasının sonuçları açıklandı. Danışma kurulunun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda belirlenen listede Turkcell, Türk Hava Yolları, Unilever, Nestlé, Mavi, Arçelik, Shell & Turcas, Ülker, Yemeksepeti, CarrefourSA, Borusan Otomotiv, Pepsico Türkiye gibi şirketlerin başarılı pazarlama yöneticileri yer aldı.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilere son 3 yılda pazarlama bütçesinin genel bütçeye oranı soruldu. Listede yer alan isimler şirketlerinin toplam bütçesinin ortalama yüzde 10'unu yönetiyor.

En Etkin 50 CMO listesinde yer alan yöneticilerağırlıklı olarak Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve ODTÜ mezunu iken, mezun olunan bölümlere bakıldığında işletme ve endüstri mühendisliği ön plana çıkıyor. Listede yüksek lisans yapanların oranı ise yüzde 60'ı geçiyor.

Listedeki pazarlama yöneticilerinin yaklaşık yüzde 50'sini kadınlar oluşturuyor.Liderlerin ekiplerindeki çalışan sayısı 10+ ile 2000+arasında değişiyor.Üst düzey pazarlama yöneticisi pozisyonundaki görev süreleri ise ortalama 10 yıl olarak ön plana çıkıyor.

Kapsamlı araştırma

En Etkin 50 CMO araştırması kapsamında Türkiye'de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak 800'ün üzerinde organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı ve organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen 800'in üzerinde organizasyonun en üst düzey pazarlama yöneticisine ulaşıldı. Adaylar belirlenirken, görev süresi 1 yıldan kısa olan ve araştırmada yer almak istemeyen CMO'lar kapsam dışı bırakıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak, pandemi dönemi sonrası üstlendikleri sorumluluklar ve uygulamalarındaki değişimlere ilişkin bilgiler temin edildi. Temin edilen bilgiler, danışma kurulu tarafından analiz edildi.

Ödüller CMO Summit 2022'de sahiplerini bulacak

En Etkin 50 CMO'ya ödülleri, 22 Eylül Perşembe günü Nescafé ana sponsorluğundaMandarin Oriental Bosphorus'ta gerçekleşecek CMO Summit 2022'de takdim edilecek. Pazarlama ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak CMO Summit 2022'de 20'nin üzerinde üst düzey konuşmacı yer alacak. Zirvede yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Yataş CEO'su Nuri Öztaşkın, Karaca CEO'su Fatih Karaca, Penti CEO'su Mert Karaibrahimoğlu, Banvit CEO'su Tolga Gündüz, Shell & Turcas Pazarlama Direktörü Seher Poyrazoğlu Yavuz, Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, Turkcell CMO'su Alper Ergenekon, Migros Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Nuri Baydur, Hayat Kimya Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Aysel Aydın, DeFacto Mağazacılık ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Barış Sönmez…

CMO Summit 2022 hakkında daha detaylı bilgi için www.cmosummit.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

Alfabetik Sıraya Göre En Etkin 50 CMO

Abidin Volkan Karaçalı Aksa Jeneratör Ahmet Olmuştur Türk Hava Yolları Akın Garzanlı Arçelik Alper Ergenekon Turkcell Arzu Uludağ Betek Boya Aslı Önder Pepsico Türkiye Aysel Aydın Hayat Kimya Barış Ekener Sur Yapı Begüm Arş Türk Logo Yazılım Bilge Çiftçi Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Billur Burkutoğlu Aras Kargo Burcu Civelek Yüce Akbank Burçin Çelik CarrefourSA Can Mete Paker Borusan Otomotiv Cem Demiröz Watsons Türkiye Cristina Polini Penti Çağanur Atay Uçtu MediaMarkt Türkiye Ebru Şapoğlu Şişecam Ekmel Nuri Baydur Migros Emre Kurtoğlu Teknosa Erdem İnan Trendyol Group Esra Arslanbaş Kaynak Otokoç Otomotiv Evren Dereci KoçSistem Firuzan İşcan Axa Sigorta Gökhan Mendi TEB Göktuğ Okan Oğuz Monster Notebook Melis Yurtbay Yurtbay Seramik Merve Naz Atmaca BluTV Mustafa Kabakçı Ülker Nazım Erdoğan sahibinden.com Necdet Kalkan Nestlé Nevra Eker Eker Süt Ürünleri Nihal Gül LC Waikiki Nilüfer Reisoğlu Türk Tuborg Nurçin Koçoğlu Boyner Okan Erol Yemeksepeti Onur Yaprak Procter & Gamble Ozan Kırmızı ING Türkiye Ömer Kızıl Uludağ İçecek Özkan Özyavuz KFC Türkiye Pınar Güzey Maher Holding Pınar Lafçı Togay Domino's Pınar Saltat Bayer Tüketici Sağlığı Seher Poyrazoğlu Yavuz Shell & Turcas Serkan Ülgen Yapı Kredi Bankası Serpil Berkan Mavi Sinan Seha Türkseven Petrol Ofisi Sinan Ünal TFI TAB Gıda Yatırımları Toloy Tanrıdağlı Unilever Yasemin Gürleroğlu Banvit

.