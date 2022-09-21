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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye'nin en değerli 10 ilçesi belli oldu

Türkiye'nin en değerli 10 ilçesi belli oldu

Son yapılan araştırmaya göre Türkiye’nin en değerli ilçesi İstanbul’un Sarıyer ilçesi oldu. Sarıyer’de ortalama konut metrekare fiyatı 63 bin 45 TL.

2 Saat Önce
2022-09-21 14:59:08
Türkiye'nin en değerli 10 ilçesi belli oldu

Satılık konutta en çok değer artışının olduğu iller arasında yüzde 259 ile İstanbul ilk sıralarda yer alıyor. Kiralık konutta ise artış oranı son bir yılda yüzde 223.

Endeksa tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en değerli ilçesi Sarıyer oldu.

Araştırmaya göre, Türkiye'nin en değerli ikinci ilçesi ise Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ta ortalama konut metrekare fiyatı 61 bin 503 TL.

En değerli üçüncü ilçe ise İzmir'in Çeşme ilçesi oldu. Çeşme'de konut fiyatları son 1 yılda yüzde 147 arttı. Çeşme'de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 247 TL.

Çeşme'den sonra 'en değerli ilçe' Kadıköy oldu. Kadıköy'de ortalama metrekare fiyatı 44 bin 602 TL.

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