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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

47 Dakika Önce
2022-03-07 22:27:38
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."

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Türkiye, denizlerde hidrokarbon aramalarına Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileriyle devam ediyor. .

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