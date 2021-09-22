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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat zamanı

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat zamanı

'Çeltik ambarı' olarak anılan Edirne'de, üreticilerin meşakkatli hasat mesaisi başladı.

27 Dakika Önce
2021-09-22 14:20:29
Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de hasat zamanı

Verimi ve getirisi dolayısıyla kentte "beyaz altın" olarak nitelendirilen çeltiğin hasat edilmesi için biçerdöverler tarlalara girdi.

Dört aylık olgunlaşma sürecinin ardından çeltik tavalarındaki suyun kurutulmasıyla biçim için araziye giden üreticilerin zorlu hasat mesaisinin yaklaşık 45 gün sürmesi bekleniyor.

2021_09_celtik-1-Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Türkiye'nin pirinç ihtiyacının yüzde 44'ünün Edirne'den karşılandığını söyledi.

Kent genelinde yaklaşık 500 bin dönümlük alanda çeltik ekimi yapıldığını belirten Arabacı, üreticilere bol ve bereketli bir hasat sezonu diledi.

Hasadın güzel başladığını ifade eden Arabacı, "Biçim sezonunun başındayız. Genel olarak baktığımızda çeltiklerin görüntüleri güzel duruyor. İlk biçimlerde rekolte iyi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde daha belli olacaktır. Bir yıl boyunca bugün beklendi, büyük emekler verildi. Üreticilere güzel bir sezon temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Çeltik Üreticisi Özcan Çetin ise rekoltenin dönüm başına yaklaşık 800 kilo olduğunu dile getirdi.

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Erkenci çeşitlerde hasada başladıklarını aktaran Çetin, "Güzel gidiyor. Bu yıl yaşanan olumsuz iklim şartlarına rağmen umutluyuz. İnşallah verimlerimiz de güzel olacak." dedi.

Servet Çarpık da çeltiğin zor ve meşakkatli bir üretim süreci olduğunu belirterek, "Dönüm başına 750-800 kilogram arası biçiyoruz. Şu an için iyi. Çeltik ekmek emek isteyen bir süreç. Ekimden biçime kadar her gün bir bebek gibi bakıyoruz." diye konuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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