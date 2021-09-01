Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu ikinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 21,7'lik rekor bir büyüme elde etti. Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyürken, yıl sonunda ise yüzde 8'in üzerinde bir büyüme rakamının yakalanacağı öngörülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

GSYH 2021 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %21,7 arttı.

Hizmetler 2021 yılı ikinci çeyreğinde %45,8 arttı

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde;

2021 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak;

hizmetler %45,8,

sanayi %40,5,

mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %32,4,

diğer hizmet faaliyetleri %32,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri %25,3,

kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %8,5, gayrimenkul faaliyetleri %3,7,

inşaat %3,1 ve tarım, ormancılık ve balıkçılık %2,3 arttı.

Finans ve sigorta faaliyetleri ise %22,7 azaldı.

Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.

Beklenti yüzde 22'ye yakındı

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

2021'de yüzde 8'in üzerinde büyüme bekleniyor

Büyüme rakamlarına ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ''Öncü göstergeler ekonomide büyüme ve yatırım eğiliminin üçüncü çeyrekte de sürdüğünü gösteriyor. 2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.'' dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.