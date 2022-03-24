Türkiye neden yüksek faizle borçlanıyor?

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14'te sabit tutmaya devam ederken Hazine'nin 10 yıl ve 5 yıl vadeli tahvil faizleri yüzde 28'i aşarak tüm zamanların zirvesine yükseldi.

10 yıl vadeli Hazine tahvilinin faizi bugün yüzde 28'i aşarak rekor tazeledi. 10 yıl vadeli tahvil faizi, ilk ihraç edildiği Ocak 2010 tarihinde yüzde 11,24 olmuştu.

FAİZ İNDİRİMİ İŞE YARAMADI

Söz konusu oran, faiz indirimleri başlamadan önce 2021 yılı Eylül ayı başında yüzde 16,98 seviyelerinde bulunuyordu. Yaklaşık 7 aylık dönemde 10 yıllık tahvil faizi 1100 baz puanın üzerinde artış kaydetti. Hazine'nin Temmuz 2018 sonrasında ilk kez Kasım 2020'de gerçekleştirdiği 10 yıl vadeli tahvil ihracında net satış 1,5 milyar TL olurken, ihalede bileşik faiz yüzde 12,32 olarak kaydedilmişti.

Hazine, Kasım 2020'den bu yana 10 yıl vadeli tahvil ihraç etmedi.

5 YILLIK TAHVİL FAİZİNDE REKOR

Faiz indirimleri öncesinde 7 Eylül 2021 tarihinde 5 yıllık vadeli tahvilde yıllık ortalama yüzde 17,67 bileşik faizle borçlanan Hazine'nin aynı vadeli tahvil faizinde bugün yüzde 28 seviyesinin üstü görülerek rekor kırıldı.

Yaklaşık 7 ayda 5 yıllık tahvil faizinde artış 1000 baz puanın üzerinde oldu.

Ağustos 2018'deki kur krizi sırasında bu vadede yüzde 27 seviyelerine çıkılmıştı.

İlk kez 2005 yılında ihraç edilen 5 yıl vadeli Hazine tahvilinde o dönem faiz yüzde 15,15 olmuştu. 2 yıllık gösterge tahvil faizi de bugün yüzde 26,5 seviyesini gördü. Bu vadede de 20 yılın zirvesi görüldü.

YÜKSEK FAİZLE DIŞARDAN BORÇ ALINIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının ikinci dış piyasa borçlanmasında 17 Mart'ta 2 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirdi. Söz konusu borçlanmada getiri yüzde 8,62 oldu. Dolar cinsi borçlanmada 5 yıllık vadede Şubat 2003 sonrasındaki en yüksek borçlanma faizi de geçen hafta görüldü.Söz konusu ihracatta ABD tahvillerinin üzerine ödenen 6,45 puanlık ek prim de son 20 yılın zirvesi olmuştu. .