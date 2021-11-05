Türkiye, mücevher pazarında dünyada ilk 5'te

Start Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılışı yapılan fuar, 8 Kasım'a kadar kuyumculuk ve mücevher alanında üretici, ihracatçı ile franchise veren firmaları buluşturacak.

Fuarın açılış programında bir konuşma yapan Vali Münir Karaloğlu, kuyumculuk ve mücevherin tarih boyunca stratejik bir sektör olduğunu ve insanlık var oldukça da önemini koruyacağını söyledi.

"İnsanlığın anavatanı" olarak nitelendirdikleri Mezopotamya'da ilk yerleşik hayata geçildiğini, kültür tarımının yapıldığını, hayvanın evcilleştirildiğini belirten Karaloğlu, bu coğrafyanın ilk takının ve mücevherin üretildiği yer olabileceğini ifade etti.

Karaloğlu, "Mücevherciliği dünyaya da bu coğrafya ihraç etmiştir, hala da etmeye devam ediyor. Amerika'ya gidiyorsunuz gözünüzü alamıyorsunuz vitrinden. Dükkana giriyorsunuz, Türkçe konuşan bir Süryani dostunuzla karşılaşıyorsunuz. Mezopotamya üretken bir coğrafya, medeniyetin temellerinin olduğu bir coğrafya. Elbette ki mücevherle ilgili, kuyumculukla ilgili de bu coğrafyadan daha çok söyleyecek lafımız olacak inşallah." dedi.

"Diyarbakır bir fuarlar şehri olsun' diye bir gayretimiz var" ifadesini kullanan Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır güzel bir pozitif hava yakaladı. Ülkemizde huzurumuz ve güvenimiz var. Diyarbakır'da huzurumuz, güvenimiz, pozitif bir havamız var. Rabb'im bu havamızı bozmasın, bozdurtmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Zaman zaman böyle güzellikler birilerine batar. Battığını görüyoruz. Onlar da aklını başına alsın. Bu şehrin huzura, birliğe, muhabbete ihtiyacı var. Diyarbakır emin adımlarla geleceği yürüyor. Yaptığımız ve yapacağımız bu sektörel fuarlar inşallah kentin hem ticari hayatını canlandıracak hem de turizmi çok çeşitlendirecek ve destekleyecek faaliyetler."

"Dünyanın en büyük 5 pazarından bir tanesi Türkiye"

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar da kuyumculuk sektörünün Türkiye için önemine değindi. aMücevher sektörünün stratejik bir sektör olduğunu ifade eden Kamar, özellikle son 4-5 yıldır dünyadaki ekonomik krizlerden dolayı altın ve mücevher ticaretinin ülkeler arasında çok önemli bir yer alacağını bu nedenle farkındalığın artması gerektiğine inandıklarını dile getirdi.

"Bugün Türkiye'nin yaklaşık 6 milyar dolar mücevher ihracatı var. Yine kimsenin bilmediği turizm ihracatında, yaklaşık 5 milyar dolara yakın da turizm ihracatımız var. Türkiye'de iç piyasada satılan altınlarla beraber ortalama 20 milyar dolarlık bir ekonomiye karşılık gelmektedir." diyen Kamar, şöyle konuştu:

"Dünyanın en büyük 5 pazarından bir tanesi Türkiye. Çin, Amerika, Rusya, Hindistan ile beraber Türkiye. En önemli 3 üreticisinden bir tanesi. Bunlar İtalya, Çin, Türkiye. En büyük ihracatçılardan ikisi İtalya ve Türkiye. Biz dünyada mücevher sektöründe çok güçlü bir oyuncuyuz."

Türkiye'de özellikle mücevher ihracatının İstanbul'dan yapıldığını fakat kentin belli bir doyum noktasına geldiğini düşündüğünü söyleyen Kamar, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla bu ihracatın artışının artık Anadolu'nun diğer coğrafyalarından da çıkması gerektiğine inanıyoruz. Bununla ilgili özellikle Kahramanmaraş önemli bir adım attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, büyük bir kompleksin açılışını gerçekleştirdi. Bunun gibi değişik coğrafyalarda kuyumculukla ilgili çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Bu coğrafyada 7 bin yıllık bulunan altın takılar mevcut."

Programda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık ve Start Fuarcılık Genel Müdürü Ozan Öztürk de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından, Vali Karaloğlu ve katılımcılar fuarda kurulan stantları gezdi, takıları inceledi. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.