DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye'nin Siber Kalesi: USOM
Fiskaya Cam Teras'tan günde 500 kişi Hevsel'i izliyor
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den S-400 ve F-35 açıklaması
Zorunlu trafik sigortasının genel şartlarında değişiklik
CNN’den kovulmuştu, New York valisi ağabeyine neden yardımcı olduğunu açıkladı
Tunceli operasyonu: Katıldıkları eylemler açıklandı
Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
Kıbrıs Rum kesiminde bir camiye daha saldırı
Türkiye mobilya ihracatında 6. sıraya yükseldi
Bakan Koca illere göre haftalık vaka haritasını açıkladı! İşte vakaların en çok arttığı iller
İstanbul'da ekmeğe gizli zam
TYB İstanbul’dan Yazgan için taziye mesajı
Manisa FK'dan Kocaelispor karşısında kritik galibiyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a gidiyor

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye mobilya ihracatında 6. sıraya yükseldi

Türkiye mobilya ihracatında 6. sıraya yükseldi

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Elmadağ Mobilyacılar OSB Başkanı Taklacı, mobilya sektörünün büyüme trendinde olduğunu belirterek, 'Mobilya üretimi ve ihracatı konusunda dünyada 6. sıraya yükseldik.' ifadesini kullandı.

2 Saat Önce
2021-12-05 17:30:38
Türkiye mobilya ihracatında 6. sıraya yükseldi

Hüseyin Taklacı, mobilya sektörünün gerçekleştirdiği ihracata ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Mobilya sektörünün büyüme trendinde olduğunu belirten Taklacı, "Mobilya üretimi ve ihracatı konusunda dünyada 6. sıraya yükseldik. Dünya mobilya ihracatının yüzde 3'ünü gerçekleştiriyoruz. Bu yılın 11 ayında geçen yıla göre yüzde 25 artışla 3,9 milyar dolar mobilya ihracatı gerçekleştirdik. Bunun yanında her geçen yıl azalan mobilya ithalatı da bu yıl 500 milyon dolar civarında seyretti. Özellikle salgın nedeniyle büyük tesislerin kısmi çalışma modeline geçmesi, üretici esnafın önünü açtı. Üretimin büyük bölümünü küçük ve orta ölçekli esnaf gerçekleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Taklacı, 2021'de dünya mobilya ihracatında ilk 6'ya girmeyi hedeflediklerinin ve bu hedefin çok daha erken geldiğinin altını çizerek, yıl sonunda ilk 5 mobilya ihracatçı ülkesinden biri olmaya çok yaklaşıldığını vurguladı.​​​​​​​ AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş