Türkiye, konut zammında Avrupa şampiyonu oldu

Türkiye, Avrupa genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı ülke oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) son verilerine göre son bir yılda yüzde 32'lik artışla konut fiyatlarının en fazla arttığı ülke Türkiye. Son bir yıl içerisinde kira artışında da yine Türkiye ilk sırada.

Avrupa Birliği genelinde ise 2021'in birinci döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1'lik artış kaydedildi.

Türkiye'den sonra konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 17 ile Lüksemburg, yüzde 15,3 ile Danimarka ve yüzde 12 ile Litvanya oldu.

Kıbrıs'ta ise aynı süre zarfı içinde konut fiyatları yüzde 5,8 değer kaybetti. Kıbrıs dışında konut fiyatlarının en az arttığı ülkeler yüzde 1 ile İspanya, yüzde 1,4 ile Romanya ve yüzde 1,7 ile İtalya.

KONUT FİYATLARI DÜŞÜŞÜNDE 'BORÇ KRİZİ'

Konut fiyatları çoğu ülkede yükselirken bazı AB ülkelerinde düştü. Bu ülkelerde konut fiyatlarının düşmesi ya da çok az artmasının başlıca sebepleri arasında 'borç krizi' yatıyor.

Yunanistan dışında Euro bölgesi krizinden en çok etkilenen ülkelerin başında Kıbrıs, İspanya ve İtalya bulunuyordu.

Söz konusu ülkelerde bankaların borç verme kriterlerini sertleştirmesi ile daha az konut satıldı. Bu da Yunanistan ve Kıbrıs gibi ülkelerde fiyatların çok az artmasına veya düşmesine sebep oldu.

Eurostat'ın verilerinde Yunanistan'ın verileri yok. Fakat Yunanistan Merkez Bankası'nın verilerine göre son 10 yılda Yunanistan'da konut fiyatları yaklaşık yüzde 29 oranında düştü.

KİRA FİYATLARI

Eurostat'ın verilerine göre 2020 ile 2021 arasında Türkiye genelinde kiralar yüzde 9,4 oranında arttı. Konut fiyatlarında olduğu gibi AB ülkeleri arasında en fazla kira fiyat artışının olduğu ülke Türkiye oldu.

Türkiye'yi yüzde 5'lik artış ile Avusturya, yüzde 4,1'lik artış ile de Letonya takip ediyor.

Diğer taraftan da Estonya (-3,1%), Malta (-2,4%) ve Slovenya (-2,2%) gibi ülkelerde son bir yılda kira fiyatları düştü. AB genelinde ise yüzde sadece yüzde 1,2'lik bir artış gözlemlendi.

ARTIŞ EN ÇOK BÜYÜK İLLERDE

Türkiye'de kira fiyatları daha çok büyük illerde arttı.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin sahibinden.com veri havuzunu kullanarak hazırladığı "Konut Piyasası Görünümü 2021" araştırmasına göre yıllık kira artış oranı İstanbul'da yüzde 35,7, Ankara'da yüzde 20,3 ve İzmir'de yüzde 21,8 oldu.

Enflasyondan arındırılmış (reel) kira fiyatları da üç büyük ilde arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.