Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu’nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu belirtti.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı Ahmet Cengiz Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminin 889 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve var olan ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını ifade etti.

Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen yıl İslamabad'a gerçekleştirilen resmi ziyaret kapsamında düzenlenen Pakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nda ticaret hacmi için ilk etapta 1 milyar dolar, 2023 yılında ise 5 milyar dolar hedef ortaya konduğunu hatırlatarak "İmzalanan Stratejik Ekonomik Çerçeve (SEÇ) ile ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Eylem Planı ve Maddeleri belirlendi. Bu sayede karşılıklı ticaretin hızla ivme kazanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında Pakistan hükümetinin 1,2 trilyon rupilik destek paketi açıkladığını aktaran Özdemir, "Bu tutar içerisinden 150 milyar rupilik kısım işçiler ve düşük gelir seviyesindeki kesimler için, 280 milyar rupi gıda tedarikinin kesintisiz sürmesi için tahıl alımına ayrıldı Diğer taraftan, ihracatçıların kredi faizi ödemeleri ertelenirken KOBİ'ler ile tarım sektörü için 100 milyar rupilik destek sağlandı." dedi.

Özdemir, "Pakistan, 220 milyonluk genç nüfusuyla Asya'daki merkezi konumuyla Türkiye ile derin köklere sahip iyi ilişkileriyle altyapı, enerji gibi birçok sektörde sunduğu fırsatlarla ülkemiz iş insanları açısından öne çıkan bir coğrafya. Pakistan ekonomisi halen büyük ölçüde tarıma dayalı ve tarım sektörü, Dünya Bankası verilerine göre Pakistan GSYİH'sinin yüzde 22,9'unu oluşturuyor. Sanayinin payı ise yüzde 17,9 seviyesinde ve bu alanda başı tekstil ve gıda ürünleri çekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Pakistan'ın toplam ithalatındaki payının 2019 yılında yüzde 0,8 gerçekleştiğini anımsatarak, "Bu derin ilişkilerimize bakınca oldukça düşük bir düzey. Pakistan'ın toplam ithalatının yüzde 10,5'u gıda sektörü kaynaklıdır. 2018 yılında toplam değeri 22,1 milyar dolar olan Pakistan tarım ürünleri piyasasının 2023 yılında 35 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşması öngörülmektedir." açıklamasını yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.