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Türkiye ile Nijer arasında karşılıklı vize anlaşması

Türkiye'nin Nijer'le diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vizelerin kaldırılmasına ilişkin imzaladığı anlaşmanın onaylanmasına ilişkin karar önceki gün Resmi Gazete'de yayımlandı.

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27.06.2021 16:55:06
Türkiye ile Nijer arasında karşılıklı vize anlaşması

Ankara'da 15 Ağustos 2019'da imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması' hakkında karara göre, taraf bir ülkenin bu pasaportlara sahip vatandaşları, diğer tarafın ülkesine girmek, transit geçmek, çıkmak ve herhangi bir 180 günlük dönem içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla geçici kalmak için vize zorunluluğundan muaf tutulacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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