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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye ile BAE arasında ticaret görüşmesi

Türkiye ile BAE arasında ticaret görüşmesi

Türk ticaret heyeti, Dubai'de düzenlenen Expo 2020 kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümet yetkilileriyle, gelecek dönemde emtia ticaret hacminin artırılması için iki ülke arasındaki ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesini ele aldı.

6 Saat Önce
2021-10-17 12:43:34
Türkiye ile BAE arasında ticaret görüşmesi

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre, iki ülke yetkilileri, Dubai'de düzenlenen Expo 2020 kapsamında bir araya geldi.

BAE tarafından Dış Ticaret İşleri Devlet Bakanı Sani bin Ahmed ez-Zeyudi öncülüğünde hükümet ve özel sektör yetkililerden oluşan bir heyetin yer aldığı toplantıya, Türkiye tarafından ise Türkiye-BAE İş Konseyi Türk Tarafı Başkanı Tevfik Öz başkanlığındaki heyet katıldı.

Ortak öneme sahip iktisadi fırsatların çeşitlendirilmesi planlarının ele alındığı toplantıda, taraflar iki ülke arasında karşılıklı ticaret ve yatırımın geliştirilmesi ile ekonomik düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesi için pratik adımlar atılması konusunda mutabık kaldı.

Toplantıda ayrıca ekonomik zorluklar ve bunlarla mücadelenin yolları ile ekonomik ve yatırım alanlarında yeni iş birliği seviyelerine ulaşılabilme imkanları tartışıldı.

Zeyudi, Türk heyete, devlet açısından stratejik etkiye sahip faaliyetler dışında şirketlerin yüzde 100 yabancı mülkiyetine izin verilerek, yatırımın serbestleştirilmesi başta olmak üzere BAE ekonomisinde tanık olunan gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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