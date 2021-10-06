Türkiye için büyüme revizeleri art arda geldi

Uluslararası ekonomi ve finansın önde gelen kuruluşları, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerlemenin etkisiyle Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahminlerini gözden geçirdi.

İşte konuyla ilgili son bir kaç aydır yapılan açıklamalar:

DÜNYA BANKASI

Dünya Bankası, Türkiye için 2021 yılı GSYH Büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 8,5'e yükseltirken 2022 yılı için büyüme tahminini yüzde 4,5'ten yüzde 3'e ve 2023 beklentisini yüzde 4,5'ten yüzde 4'e düşürdü.

MOODY'S

Moody's, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltti. Türkiye ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya çıkaran Moody's, devam eden küresel ekonomik toparlanma ve aşılamadaki ilerleme sayesinde turizm sektöründeki toparlanmanın Türkiye ekonomisindeki büyümeyi desteklediğini belirtti.

Geçen yılki güçlü kredi büyümesinin devam eden etkisi ve baz etkisinin de büyümede rol oynadığına işaret eden Moody's, sıkılaşan finansal şartlar, bu yılki kredi büyümesinin geçen yıldan çok daha düşük bir seviyede kalması ve yüksek seyreden enflasyon nedeniyle büyüme ivmesinde gelecek çeyreklerde yavaşlama beklendiğini kaydetti.

JPMORGAN VE GOLDMAN SACHS

ABD'nin büyük yatırım bankalarından JPMorgan ve Goldman Sachs da Türkiye'nin 2021 yılı büyüme performansına ilişkin tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitti.

JPMorgan, Türkiye için 2021 büyüme tahminini güçlü iç talep ve ihracattaki toparlanmayla yüzde 6,8'den yüzde 8,4'e revize ederken, 2022 büyüme tahminini yüzde 3,4 olarak korudu. Goldman Sachs da Türkiye ekonomisi için bu yıla ilişkin büyüme beklentisini yüzde 7,5'ten yüzde 9,5'e çıkardı.

IMF

Uluslararası Para Fonu ise (IMF) Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz ayı güncellemesinde, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 5,8 ve 2022'de yüzde 3,3 büyüyeceğini öngörmüştü. IMF, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminlerini daha önce bu yıl için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 3,5 olarak açıklamıştı.

OECD

OECD de geçtiğimiz aylarda yayınladığı raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin 2021 yılı büyüme öngörüsü yukarı yönlü güncellemişti. Türk ekonomisine yönelik mayısta bu yıl için yüzde 5,7 olarak açıklanan büyüme tahmini, 2,7 puan yukarı yönlü düzeltme ile yüzde 8,4 olarak revize edilmisti. Aynı raporda Türkiye ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini ise yüzde 3,1 oldu. Böylece Türkiye'nin 2021 yılındaki büyüme oranıyla OECD üyeleri arasında ilk sırada, G20 ülkeleri arasında da Hindistan ve Çin'den sonra üçüncü sırada yer alması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.