Türkiye enflasyon kaç? Eylül kira artış oranı ne kadar? Eylül'de kiraya ne kadar zam yapılacak? Türkiye Ağustos-Eylül yıllık enflasyon ne kadar oldu? soruları şu sıralar vatandaşlar, kiracılar ve ev sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ağustos ayının enflasyon verileri 5 Eylül'de açıklandı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu.

Türkiye enflasyon kaç? Eylül kira artış oranı ne kadar? Eylül'de kiraya ne kadar zam yapılacak? Türkiye Ağustos-Eylül yıllık enflasyon ne kadar oldu? soruları şı sıralar vatandaşlar, kiracılar ve ev sahipleri tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Ağustos ayının enflasyon verileri 5 Eylül'de açıklandı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 80.21 oldu.

Türkiye Ağustos-Eylül yıllık enflasyon ne kadar oldu?

Vatandaşların ve piyasaların meakla beklediği enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,46, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 80,21 olarak gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

Eylül kira artış oranı ne kadar?

Yeni çıkan kanuna göre kira zamlarında yapılacak olan artış maksimum yüzde 25 olacak. Buna göre TÜFE oranları dikkate alınmadan en yüksek yüzde 25 kiraya zam yapılabilecek.

Eylül'de kiraya ne kadar zam yapılacak?

11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.