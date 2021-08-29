Türkiye 'enerjisini' nereye harcıyor?

Türkiye, artan enerji talebinin karşılanması, enerjide dışa bağımlılığın ve çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla enerji üretiminde nükleer enerjiden de yararlanılması kararı aldı

Türkiye, geçtiğimiz 20 yılda İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında enerji talebinin en hızlı arttığı ülke. Bu dönemde, elektrik ve doğalgaz talep artışında Çin'den sonra dünyada ikinci sırada Türkiye gelmekte.

Dünyadaki ispatlanmış petrol ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 60'ına komşu bir bölgede yer alan Türkiye, bölgesindeki en büyük doğal gaz ve elektrik pazarlarından biri haline gelmiştir.Öte yandan, Türkiye enerji talebini karşılamakta yaklaşık yüzde 74 oranında dışa bağımlı.

Dışa bağımlılığın azaltılma çabası

Türk Dışışleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki bilgilere göre; Türkiye, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması, yerel kaynakların kullanımının azami seviyeye yükseltilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri doğrultusunda, ulusal enerji bileşiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yükseltme ve enerji sepetine nükleer enerjiyi ekleme yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yenilenebilir Enerji

Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine büyük önem vermektedir. 2017 yılında kabul edilen Milli Enerji Politikası uyarınca yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ana öncelikler arasındadır. Türkiye, yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5. ve dünyada 12. sıraya yükselmiştir. Türkiye'de 2021 başı itibariyle kurulu gücün %52'si yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır.

Nükleer enerji

Türkiye, artan enerji talebinin karşılanması, enerjide dışa bağımlılığın ve çevresel olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla enerji üretiminde nükleer enerjiden de yararlanılması kararı almıştır. Bu çerçevede, halihazırda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşası sürmektedir. Akkuyu NGS'de ilk reaktörün 2023 yılında faaliyete alınması hedeflenmekte.

Akkuyu NGS, 3+ (artı) nesil bir nükleer santral olup, en ileri güvenlik sistemlerine sahip olacak şekilde tasarlanmıştır. Sahip olduğu tüm güvenlik önlemleri Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı standartlarına uygundur. Ayrıca Sinop'ta ve Trakya bölgesinde kurulacak NGS'ler için çalışmalar sürmekte.

Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri

A. Petrol Boru Hatları

Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı (Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı)

Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı (BTC)

B. Doğal Gaz Boru Hatları

İran – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı

Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı

Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE)

Türkiye-Yunanistan Doğal Gaz Enterkonektörü (ITG)

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP)

TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı

IRENA'nın kurucu üyesi

Türkiye 26 Ocak 2009 tarihinde Bonn'da düzenlenen konferans sonunda imzalanan anlaşmayla, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın (IRENA) kurucu üyesidir. 2011 yılında faaliyete geçen IRENA sürdürülebilir kalkınma amacıyla yenilenebilir enerjinin yaygın ve artan biçimde kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan bir uluslararası kuruluştur. 2020 itibarıyla 162 üyesi bulunmaktadır. Merkezi Abu Dabi'dedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.