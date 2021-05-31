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Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

GSYH verilerine göre geçen yıl yüzde 1,8 büyüyen Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde beklentileri aşarak yüzde 7 büyüme kaydetti

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31.05.2021 11:18:39
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüme kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 7 artış gösterdi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, yılın birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin birinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 188 milyar 65 milyon oldu.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini öngörmüştü.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Ekran Resmi 2021-05-31 11.22.20

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 29,1 artarak 1 trilyon 386 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14,4, sanayi yüzde 11,7, tarım yüzde 7,5, hizmetler yüzde 5,9, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 5,3, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,7, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 2,9, inşaat yüzde 2,8 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 artış gösterdi.

- Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 7,4 arttı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 7,4 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 1,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 11,4 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3,3 artış gösterirken ithalatı yüzde 1,1 azaldı.

- İş gücü ödemelerinde yüzde 16 artış

İş gücü ödemeleri yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16, net işletme artığı/karma gelir yüzde 39,1 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39 iken bu oran yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 41,9'dan yüzde 45,8'e çıktı.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2021 yılının birinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini öngörmüştü.

Ekran Resmi 2021-05-31 11.19.23

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

Ekran Resmi 2021-05-31 11.19.48

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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