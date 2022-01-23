Türkiye'den yurtdışına 8 milyar dolarlık yardım

Türkiye'nin yurtdışına yıllık yardımı 2020'de 8 milyar doları aştı. Türkiye'nin en çok yardım yaptığı ülkeler, Suriye, Arnavutluk ve Irak oldu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA) 2020 Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu'ndaki verilerine göre, Türkiye'nin yaptığı yıllık resmi kalkınma yardımları 8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşiyor. Rapordaki verilere göre Türkiye, yabancı ülkelere 2017'de 8.12 milyar dolar, 2018'de 8.61 milyar dolar, 2019'da 8.66 milyar dolar, 2020'de ise 8.12 milyar dolar tutarında resmi kalkınma yardımı yaptı. Rapora göre Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarından en çok yararlanan ilk 10 ülke ise Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Tunus oldu.

Dışişleri Bakanlığı'nın 2022 Bütçe Teklifi'nin TBMM'ye sunulması dolayısıyla hazırladığı “Girişimci ve insani dış politikamız” başlıklı kitapçıkta yer alan bilgiye göre Türkiye'nin resmi kalkınma yardımlarının, ulusal gelire oranı 2020 yılında da yüzde 0.7'lik BM hedefinin üzerinde gerçekleşti. 2021 Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre Türkiye'nin gerçekleştirdiği 8 milyar dolar tutarındaki insani yardımla, ABD'nin ardından ikinci sırada yer aldığı bilgisinin paylaşıldığı kitapçıkta Türkiye'nin insani yardımlarıyla ilgili “Gayrı safi milli gelirinin yüzde 0.98'ini insani yardım için ayıran ülkemiz, ‘dünyanın en cömert ülkesi' konumunu korumaktadır” diye ifade etti. .