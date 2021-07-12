DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

EURO 2020'de şampiyon İtalya!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan ''Filistin-İsrail diyaloğu'' açıklaması
Türkiye’den KKTC'deki turizm sektörüne hibe desteği
İngiliz taraftarlar, sokakları savaş alanına çevirdi
Tarihten günü'müze' Karadeniz
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Ayak mantarına ne iyi gelir? Ayak mantarı oluşumu nasıl önlenir?
Regaip Kandilinin anlam ve önemi nedir?
EYT'de son durum nedir?
Karadeniz'de havada Rus-ABD gerginliği
Yanardağlar can yakmaya devam ediyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'yi 5 yılda bölgenin yıldızı yapacağız
'Çin aksiyonu' ve bölgede varyant riskleri…
Şarkıcı Demet Sağıroğlu'ndan tepki çeken ''başörtüsü'' paylaşımı
Miami'de çöken binada ölü sayısı 90'a yükseldi

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye’den KKTC'deki turizm sektörüne hibe desteği

Türkiye’den KKTC'deki turizm sektörüne hibe desteği

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgından zarar gören 96 küçük otel, KKTC Restorancılar Birliği (Res-Bir) üyesi 321 restoran, 153 acente ve 42 rehbere 15 milyon lira hibe salgın destek ödemesi yapıyor.

2 Saat Önce
2021-07-12 00:25:38
Türkiye’den KKTC'deki turizm sektörüne hibe desteği

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ve ekonomik sıkıntıların aşılması için KKTC'deki çeşitli sektörden esnaf ve zanaatkarlara maddi desteğini sürdürüyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan 2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uyarınca, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığının koordinesinde, Turizm Salgın Destek Ödemesi kapsamında geri ödemesiz, toplamda 15 milyon lira hibe salgın destek ödemesi yapılıyor.

Bu yıl başka yerden hibe kullanmamış Turizm ve Çevre Bakanlığının işletme belgesi sahibi, 96 küçük otel, Res-Bir üyesi 321 restoran, Turizm ve Çevre Bakanlığı işletme belgesi sahibi 153 acente ve 42 rehber hibe desteğinden faydalanacak.

Hibe destek ödemeleri kapsamında ilk kez turizm rehberlerine de ödeme yapılıyor.

Ödemeler, yarından itibaren ilgili kişi ve işletmelerin hesabına yatırılmaya başlanacak.

Türkiye, geçen yıl da Turizm Salgın Destek Programı kapsamında KKTC turizm sektöründe kişi ve işletmelere 20 milyon lira hibe destek ödemesi yapmıştı.​​​​​​​

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH