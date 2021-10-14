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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye’den gelen tonlarca domates ve üzüm Rusya'ya alınmadı

Türkiye’den gelen tonlarca domates ve üzüm Rusya'ya alınmadı

Rusya’nın Bryansk Vilayeti’nde gümrük yetkilileri Türkiye’den gelen 59 ton domates ile 17 ton üzümün ülkeye girişine izin vermedi. Söz konusu domatesler ve üzümler Rusya yasaları gereği Türkiye’ye geri gönderildi.

9 Saat Önce
2021-10-14 09:00:20
Türkiye’den gelen tonlarca domates ve üzüm Rusya'ya alınmadı

Rusya'nın Bryansk Vilayeti'nde gümrük yetkilileri Türkiye'den gelen 59 ton domatesin ülkeye girişine izin vermedi.

Yerel Rosselhoznadzor makamları, Türkiye'den Krasnodar Krayı ve Moskova Vilayeti'ne gönderilmek üzere yola çıkan domateslerde karantinaya tabi Güney Amerika güvesi zararlısına rastlandığını açıkladı.

Türkrus'un haberine göre; Rus basını, ürünlerin ihracatçı firmaya iade edildiğini yazıyor.

Öte yandan, Novorossiysk Limanı'nda yine Türkiye'den gelen 5 parti üzümün de benzer gerekçelerle girişine izin verilmediği öğrenildi. Yetkililer toplam 17 ton ağırlığa sahip partilerde Akdeniz meyve sineğine rastlandığını açıkladı.

Söz konusu üzümler de Rusya yasaları gereği Türkiye'ye geri gönderildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

İlhan

Yalan Suriye konusundan dolayı ambargo yapılıyo

süleyman şah

iyi olmuş zira iç piyasaya sürülür,fiyatlar biraz olsun aşağı iner..

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