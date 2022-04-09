Türkiye'den ABD'ye ihracatta rekor rakam

Türkiye, ABD'ye yaklaşık 3,5 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye, önemli pazarlarına ihracata hız kesmeden devam ediyor.

En önde gelen pazarlar arasında olan ABD'ye gerçekleştirilen dış satım da giderek daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

20 trilyon dolarlık ekonomiye sahip ABD'nin Türk ürünlerine talebi artmaya devam ediyor. Türkiye, dünya markaları için cazibe merkezi olma özelliğini korurken, iki ülke arasındaki yatırım ve ticaretin artması da Türkiye'nin ülkeye dış satımında daha etkili sonuçlar almasını sağlıyor.

Merkezleri ABD'de olan ve Türkiye'de faaliyet gösteren ABD şirketleri Türkiye'de ticari faaliyetlerini daha kapsamlı hale getirirken, iki ülke mutabık kalınan 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerliyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye, ABD'ye 3 milyar 481 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek 1. çeyrek ihracatını gerçekleştirdi. ABD'ye yapılan dış satım böylece ocak-mart döneminde yüzde 28,9 artış kaydetti.

Ülkenin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay yüzde 5,8 oldu.

ABD bununla birlikte yılın 1. çeyreğinde Türkiye'nin en fazla dış satım yaptığı ikinci ülke oldu. Ülke aynı zamanda Türkiye'nin dış satımını değer bazında en fazla artırdığı pazar olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin ABD'ye ihracatı, ocak-mart döneminde 779 milyon 972 bin dolar tutarında artış kaydetti.

SANAYİ ÜRÜNLERİ ÖN PLANA ÇIKTI

ABD'ye yapılan dış satımda sanayi ürünleri ön plana çıktı. Ülke geçen ay en fazla ihracatı 372 milyon 810 bin dolarla çelik sektörü yaptı.

Çelik sektörünü, 357 milyon 177 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 326 milyon 369 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 258 milyon 698 bin dolarla mücevher, 245 milyon 22 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon izledi.

Ülkeye en az dış satımı 329 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 996 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 2 milyon 471 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 8 milyon 622 bin dolarla fındık ve mamulleri, 10 milyon 63 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri yaptı.

İHRACAT ARTIŞINDA ÇELİK SEKTÖRÜ ZİRVEDE

Ülkeye ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 221 ile çelik sektörü oldu. Çelik sektörünü, yüzde 194,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 80,2 ile mücevher sektörü, yüzde 74,8 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 69,3 ile deri ve deri mamulleri takip etti.

Ocak-mart döneminde ABD'ye, zeytin ve zeytinyağı sektörü 32 milyon 403 bin dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, 191 milyon 566 bin dolar, deri ve deri mamulleri sektörü 14 milyon 763 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

İl bazında bakıldığında ise ülkeye en fazla dış satımı 1 milyar 338 milyon dolarla İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

ABD'ye Bursa'dan 335 milyon 309 bin dolarlık, Gaziantep'ten 324 milyon 158 bin dolarlık, Ankara'dan 273 milyon 320 bin dolarlık, İzmir'den 246 milyon 368 bin dolarlık dış satım yapıldı. .