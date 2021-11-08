Türkiye’deki Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda üretilen Mercedes marka yeni model otobüslerin ABD pazarındaki konumuna ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaşan Posta gazetesi yazarı Hakan Çelik, Çin’in elektrikli SUV ve Toyota’nın yeni modellerinin de piyasaya sürüldüğünü hatırlattı

Türkiye'den ABD pazarı için otobüs

Kuzey Amerika pazarına özel olarak geliştirilen yeni Mercedes Benz Tourrider, Türkiye'deki Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilip, ihraç edilmeye başlandı. Yeni Tourrider, Mercedes-Benz markası olarak Amerika pazarı için Hoşdere'de üretilen ilk otobüs olmasının yanında, fabrikanın paslanmaz çelikten ürettiği ilk otobüs unvanını da kazanıyor.

Yaya algılama özelliğine sahip Active Brake Assist 5 ile donatılan ilk otobüs olan araç Tourrider Business ve ‘Top Sky Panorama cam tavan' gibi donanımlara sahip Tourrider Premium olmak üzere iki versiyonda üretiliyor. Yeni bir üretim binası inşa edilen İstanbul'daki Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda aracın karoseri, paslanmaz çelik malzemeden üretildikten sonra boyahanede boyanıyor.

Bu anlamda yeni Tourrider ile birlikte; Mercedes Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda araca özel oluşturulan üretim bandıyla ilk defa paslanmaz çelikten bir otobüs üretiliyor.

Yeni Tourrider'ın araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) kapsamlarının büyük bir bölümü Mercedes Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası Ar-Ge Merkezi'nde geliştirildi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün; Avrupa'da en fazla otobüs üreten fabrikada sadece üretimle sınırlı kalmayıp Mercedes Benz Tourrider'ın Ar-Ge faaliyetlerinde de önemli sorumluluklar üstlendiklerini söyledi.

Hesaplama ve fiziki testler ile validasyonu yapılan aracın uzun yol testleri de Mercedes Türk Ar-Ge ekibinin sorumluluğunda Türkiye'nin farklı illerinde gerçekleştirildi. Otobüsün yan duvarındaki sütunlar, aracın en temel taşıyıcı parçaları arasında yer alıyor.

Otobüslerin bir kaza anında yan yatması durumunda, yolcu güvenliği açısından, yaşam alanı olarak tanımlanan hacmin korunabilmesi için Mercedes Benz Türk Otobüs Ar-Ge Merkezi, bu alana özel bir çalışma da yaptı. İlk defa bu otobüslere özel olarak geliştirilen, otobüslerin yan kısımları için tasarlanan ve patenti alınan ‘Pipe in Pipe' uygulaması (iç içe geçmiş profiller) sayesinde kalın ve yüksek mukavemetli malzemeler kullanıldı.

ÇİN SUV'U ET5 550 BİN TL'YE GELDİ

50'nci yılını kutlayan Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, elektrikli otomobil üreticisi Çinli SKYWELL ile Türkiye distribütörlüğü ve teknolojik ortaklık anlaşması imzaladı. Ulu Motor, bu ay itibarıyla markanın elektrikli SUV modeli ET5'i ülkemizde satışa sundu.

SKYWELL Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ulubaş, bu modelin Türkiye'nin yanı sıra İsrail, Romanya ve Almanya'da da satışa sunulduğunu söyledi.

Kısa sürede 25 adet ön sipariş alan SKYWELL ET5, 3 farklı donanım seviyesiyle ve 550 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla dikkat çekiyor. Model; güçlü tasarımı, performanslı batarya teknolojisi, 520 kilometreye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş, akıllı özellikleri ve 8 yıl 150 bin kilometre batarya garantisi ile Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olmayı hedefliyor.

SIKIŞIK TRAFİK VE DAR YOLLAR İÇİN

Toyota, A segmentine yeni bir soluk getirecek tamamen yeni Aygo X modelinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Yeni Aygo X, 2022 yılında Avrupa şehirlerinde modayı belirlemeye aday olacak. Aygo X, TNGA mimarisine ait olan ve ilk kez Avrupa'da 2021 Yılın Otomobili seçilen Yaris'te kullanılan ve daha sonra Yaris Cross'ta yer alan başarılı GA-B platform üzerine yapıldı.

Daha dinamik bir sürüş sunan Aygo X, 3.700 mm uzunluk ile önceki nesilden 235 mm daha uzun. En dar caddeler için tasarlanan Aygo X, 4.7 metre ile segmentinin en iddialı dönüş çaplarından birine sahip.

Bagaj hacmi önceki nesle göre 60 litre artarak 231 litreye çıkarıldı. Araç S-CVY şanzımana sahip olan araç, 72 beygir güç üreten 1.0 litre 3 silindirli motorla satışa sunuluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.