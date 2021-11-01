DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
LPG'ye zam mı yapıldı? LPG zammı ne zaman geçerli? Otogaz ne kadar oldu?
Altında kritik hafta: Çeyrek altın ne kadar oldu?
KKTC'de UBP'nin yeni genel başkanı Faiz Sucuoğlu oldu
Bakan Pakdemirli'den çiftçilere müjde: Yüzde 100 oranında attırılacak
Fransız tarih profesöründen Macron'a tarih dersi: Osmanlı vasi, Fransa işgalciydi
Milyonları ilgilendiren ''yardım'' açıklaması! Yardımdan yaralanmak için ne yapmak gerekiyor
Yemeksepeti CEO'su Mert Baki kimdir? Mert Baki biyografisi...
LPG’ye bir zam daha geliyor!
Guardian: İngiltere'de 'namus ve töre suçları' beş yılda yüzde 81 artış gösterdi
Mert Baki kimdir? Yemek Sepeti'nin yeni CEO'su Mert Baki nereli, kaç yaşında?
Eskişehir OSB ‘Cumhuriyet Bayramı’ için pedalladı
Glasgow, imdat çığlığı atan dünya için son çıkış
Köpek isimli kripto paralarda büyük rekabet
Sitede ev sahibi olmak artık hayal: 500 bine daire yok
Otogaza zam mı geldi? LPG (otogaz) ne kadar oldu? Oto gaza ne kadar zam yapıldı?

TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye'den 157 ülkeye 8 milyar dolar yardım

Türkiye'den 157 ülkeye 8 milyar dolar yardım

Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin ülkelere yaptığı yardımlar 8 milyar doları aştı.

3 Saat Önce
2021-11-01 08:36:46
Türkiye'den 157 ülkeye 8 milyar dolar yardım

Türkiye'nin kalkınma yardımları, 2010 yılından bu yana bölgede yaşanan siyasi gelişmeler sebebiyle büyük oranda insani yardım niteliğinde gerçekleştirildi. Bunların yüzde 90'ı insani yardım niteliğinde olurken, söz konusu yardımlardan yararlanan ilk 10 ülke sırasıyla Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Tunus oldu.

Türkiye, geçtiğimiz yıl Afrika'da 44, Avrupa'da 43, Asya'da 33, Amerika'da 22, Okyanusya'da 15 ülke olmak üzere toplamda 157 ülke ve 8 uluslararası kuruluşa yardım etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu yardımlarla ilgili "Aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Norveç, Filistin, Irak, İran, Suriye, Afganistan, Belçika, Brezilya ve Küba gibi ülkelerin olduğu bu 157 ülkenin, hangi kıtadan, hangi dinden ya da gelişmiş-az gelişmiş ülke olduğuna bakmadan yardım ettik" demişti.

DÜNYAYA ANLATILACAK

Türkiye, söz konusu yardımları tüm dünyaya anlatabilmek ve bu konuda diğer ülkelere örnek olabilmek için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde insani yardım alanında düzenlenen uluslararası toplantılarda özelikle Suriyelilere yapılan yardımlar dahil olmak üzere, gerçekleştirilen insani yardım ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

Kaynak: Türkiye

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş