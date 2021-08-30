Türkiye'deki yüksek ÖTV oranları, yabancı basının gündeminde

Türkiye'de yıllardır tartışılan yüksek ÖTV oranları, yabancı ülkelerin de gündemine geldi. ABD'li otomotiv medya sitesi Jalopnik'ten David Tracy, kaleme aldığı bir makale ile Türkiye'deki ÖTV oranlarının araç fiyatlarını nasıl etkilediğini yazdı.

Webtekno'da yer alan habere göre, Türkiye'de araba satın almak gerçekten de zor. Dolar kurunun her geçen gün artmasının yanı sıra özellikle de yüksek ÖTV oranları, bir otomobil sahibi olmayı hayal haline getiriyor. Hal böyle olunca da sosyal medyadan tutun ev içerisindeki sohbetlere kadar hemen her yerde, ÖTV oranları konuşuluyor.

Türkiye'nin acı bir gerçeği haline gelmiş olan ÖTV oranları, son günlerde yalnızca bizim tartıştığımız bir olay olmaktan çıktı. Dünyanın önde gelen Jalopnik, Türkiye'deki yüksek ÖTV oranını manşete taşıdı. "150 Bin Dolarlık Porsche, Türkiye'de Neden 600 Bin Dolar? " başlığı ile servis edilen haberde, Türkiye'deki ÖTV oranlarına vurgu yapılıyor.

"TÜRKİYE, OTOMOBİL SATIN ALMAK İÇİN DÜNYANIN EN PAHALI YERİ"

Otomobiller üzerine haber paylaşımları yapan " Jalopnik " isimli internet sitesinin editörlerinden David Tracy , Türkiye'yi otomobil satın almak için dünyanın en pahalı yeri olarak lanse ediyor. Bunu biz zaten biliyorduk ancak haberin ses getirmesi, durumu tüm dünyanın öğrenmesine yol açtı. Bunun nedenlerine değinen David Tracy, yüksek fiyatlara en çok ÖTV'nin neden olduğunu, örnekleriyle birlikte açıkladı.

Hazırladığı makalede Türkiye'ye geldiğini ve bir sanayi sitesini gezdiğinden bahseden Tracy, daha sonra Doğuş Otomotiv 'in galerisine gittiklerini ve buradaki fiyatlar karşısında şok olduğunu belirtiyor. Örnek olarak Volkswagen Touareg ve Passat 'ı gösteren ve fiyatların nasıl uçuk olduğunu söyleyen Tracy, Audi A8L 'yi ve Porsche Cayenne 'yi de gösteriyor. Meslektaşımızın şaşkınlığını, hazırladığı makaleyi okurken rahatlıkla görebiliyoruz.

Tracy, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) yayımladığı bir rehberden bahsediyor. " ACEA Tax Guide " olarak isimlendirilen bu rehber, Avrupa ülkelerindeki otomobil vergilerini gösteriyor. Daha sonra Türkiye'nin vergi kanunlarına göre oluşturulmuş bir tabloyu paylaşan editör, KDV'nin tüm otomobiller için yüzde 18 olduğunu ancak bu oranın ÖTV'den sonra hesaba katıldığını anlatıyor. 130 bin liralık herhangi bir otomobilin yüzde 80 ÖTV oranına sahip olduğunu belirten Tracy, yaptığı hesaplamalar sonucunda bir otomobil için istenen minimum verginin, aracın orijinal fiyatının yüzde 112,4'ü olduğunu belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.