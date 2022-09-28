Türkiye'deki tüm kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı

Türk kamu bankaları Rus ödeme sistemi Mir'den çıktığı açıklandı.

Türkiye'de iki özel bankanın ardından üç kamu bankası da Rus ödeme sistemi Mir'den çıktı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Mir ödeme sisteminden ayrılma kararı aldı.

Bugün erken saatlerde alınan karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Mir'e alternatif ödeme sistemleri üzerine yaptığı görüşme sonrasında geldi.

Mir'in yerini alacak alternatif sistemin ise şu an için düşünülmediği aktarıldı.

DAHA ÖNCE İKİ ÖZEL BANKA ASKIYA ALMIŞTI

ABD Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi (OFAC), Mir'in kullanımının Rusya dışında yayılmasına yardım edenlere yaptırım uygulamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Bunun üzerine İş Bankası ve DenizBank, Mir uygulamasının kullanımını durdurduklarını duyurmuştu.

Türkiye'nin en büyük bankalarından Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve İş Bankası, Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlardı. .