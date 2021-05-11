'Türkiye'deki işsizliğin yüzde 90'ı gönüllü işsizlik; iş beğenmemek...'

Usta gazeteci Yavuz Donat, ‘İki Ankara’ başlıklı yazısında Ankara gözlemlerini ve görüşmelerini paylaştı. Donat, ‘Türkiye'deki işsizliğin yüzde 90'ı gönüllü işsizlik... Yani iş beğenmemek’ olduğunu ileri sürdü

Birinci Ankara... Anlatmaya gerek yok...

7/24, varsa siyaset, yoksa siyaset.

Her gün gündemde... Manşetlerde... TV'lerde.

İkinci Ankara... Laf yok, iş çok...

Sanayi... Üretim... İhracat. Dünya ile rekabet.

Bugün... İkinci Ankara'da kısa bir ufuk turu.

Yiğit Akü

İhracatta Türkiye lideri... 105 ülkeye akü satıyor... ABD... İtalya...

Almanya... Mısır... Fransa... Singapur... Rusya... İspanya... Mahmut Yiğit, dedi ki:

- Üretim ve ihracatta sorun yok... 2020, bir yıl öncesine göre daha iyiydi.

Cumartesi-pazar günleri üretim devam.

Bin 500 işçi çalışıyor... 100 işçiye daha ihtiyaç var.

Mahmut Yiğit'e sorduk:

- Yeni yatırım düşünüyor musunuz?

- Temelli'deki ikinci OSB'de fabrika kuruyoruz... Ağustosta üretime geçeriz... 500 işçiye ihtiyacımız olacak.

Haziran sonuna kadar yapılacak üretim, "Şimdiden satılmış."

Sanayi... 4 nala...

Nurettin Özdebir... Ankara Sanayi Odası Başkanı... "Organize sanayi turunu" birlikte yaptık.

Turun sonunda dedi ki:

Görüyorsunuz... Sanayi, 4 nala koşuyor.

En az 40 fabrika, bir ay sonrasının siparişini aldı.

İkinci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalara acil bin 500 yeni işçi lazım... Duyuru yaptık.

Üretiminin yüzde 35'ini ihraç eden firmalar, iyi durumda.

Şikâyet

Sanayiciler... Ne kredi istiyorlar, ne de teşvik.

Tek istekleri var... "Hızlı işleyen bürokrasi... Bürokratik sorunların çözülmesi."

Sanayi... Kabına sığmıyor... Büyüyor... Daha da büyüyecek... Ama "Yeni yatırım arazisi üretmekte bürokrasi, ipe un seriyor... İşi ağırdan alıyor." Bu şikâyeti o kadar çok sanayiciden dinledik ki.

Sanayi... Hız kesmiyor

Sincan... Ankara Sanayi Odası Birinci Organize Sanayi Bölgesi.

276 firma... 330 fabrika.

40 bin çalışan.

Geçen yılın ilk dört ayına göre...

Elektrik tüketimi... Yüzde 43 artmış.

Doğalgaz tüketimi... Artış yüzde 53.

Koronaya rağmen... Sanayi hız kesmiyor... Çarklar dönüyor, bacalar tütüyor, istihdam, üretim tam gaz.

Akdaş Döküm

Kendi alanında, Avrupa'nın en büyük 3 tesisinden biri.

ABD'nin uçak gemisine bile "Sistem" üretiyor.

"Tek parça 200 ton döküm" yapabilecek bir kapasiteden söz ediyoruz.

2021'in sonuna kadar siparişler dolmuş.

Söz Niyazi Akdaş'ta:

- Pandemi bizi etkilemedi... Nedeni ise ihracat... Avrupa'ya... Asya'ya...

Afrika'ya... Amerika'ya... Korona sürecinde yeni işçi aldık.

Türkiye... Güvenilir ülke

OSB Başkanı Niyazi Akdaş, "Türkiye yatırım için güvenilir ülke" dedi:

- Pandemide pek çok ülke panikledi... Türkiye'de ise üretim hiç durmadı... Dünya, Türkiye'nin önemini korona döneminde çok daha iyi anladı.

Zordaki sektör

Gezince... Gördük ki... "Havacılık sanayii" zorda.

Başkent... Uçak sanayiine "Parça üretmekte" iddialı.

Ama korona... Boeing... Airbus...

Diğer uçak firmaları... Havacılık sektörü öksürünce, Ankara'daki yan sanayi de nezle olmuş.

Gönüllü işsizlik

Dikkatimizi çekti... Pek çok sanayici "İşçi bulamıyoruz" diye yakındı.

Oysa... İşsizlik Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri.

Sahi... Bu ne yaman çelişki?

ASO Başkanı Nurettin Özdebir:

Valiliğe... Büyükşehir Belediyesi'ne... Kaymakamlıklara liste gönderdik... İşçi arayan firmaların listesini.

Sadece bir kişi geldi... O da, "Ben belediyede iş istiyorum" dedi ve gitti.

Türkiye'deki işsizliğin yüzde 90'ı gönüllü işsizlik... Yani iş beğenmemek.

Bürokrasi

OSB turundan sonra...

Cemil Çiçek ile buluştuk... Gözlemlerimizi sordu... Anlattık.

Ve... Bürokrasi ile ilgili şikâyetleri aktardık:

- Görünen o ki... Bürokrasi, gelişime ayak uyduramıyor. Cemil Çiçek, dedi ki:

Sanayici beşinci vitesle çalışmak istiyor... Bürokrasi ise birinci viteste... Hatta bazen kırmızı ışıkta mazot yakıyor.

Almanya'da 3 bin kanun var... Türkiye'de ise 9 bin... Bir yerde kanun fazlaysa, orada bürokrasi var demektir.

Hidromek

Üretim, son bir yıl içinde artmış.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozkurt, "100 ülkeye iş makinesi ihraç ediyoruz" dedi.

100 ülke içinde Japonya da var, Hindistan da... Almanya, İngiltere, Fransa, İsveç ve İspanya da.

Mustafa Bozkurt, "Dünya ile rekabet bizi kamçılıyor" diye konuştu:

- Son 2 yıl içinde 400 milyon doların üzerinde yeni yatırım yaptık... İşçi almaya devam ediyoruz.

Hidromek'in ağustos sonuna kadar yapacağı üretim, "Satılmış durumda."

Kriz ve fırsat

Sanayici... Krizi fırsata çeviriyor... Gaza basıyor... Üretiyor... İhraç ediyor.

Birinci Ankara'nın kayıkçı kavgasından... İncir çekirdeğini doldurmayan tartışmalardan... Siyaset dedikodularından bıkanlara önerimiz:

İkinci Ankara'yı görünüz... Geziniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.