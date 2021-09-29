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TIMETURK / EKONOMİ / Türkiye’deki firmalar 10 yılda 2 trilyon lira harcadı

Türkiye’deki firmalar 10 yılda 2 trilyon lira harcadı

Türkiye'deki firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden 'pazarlama, satış ve dağıtım giderleri', 2011-2020 döneminde sürekli artış göstererek toplamda 2 trilyon lirayı aştı.

3 Saat Önce
2021-09-29 11:20:16
Türkiye’deki firmalar 10 yılda 2 trilyon lira harcadı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2020" araştırması sonuçlarına göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları son 10 yılda sürekli artış gösterdi.

Söz konusu giderler 2011'de 101 milyar lira, 2015'te 170,6 milyar lira, 2018'de 280 milyar lira ve geçen yıl yaklaşık 362 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle firmaların 2011-2020 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları 3,6 katına çıktı. Söz konusu kalemde harcanan toplam tutar 10 yılda yaklaşık 2 trilyon 59 milyar lira olarak hesaplandı.

En fazla harcama ticaret ve bilgi-iletişimde

Firmaların bu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı yaklaşık 1 trilyon 59 milyar lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bunu 639 milyar 761 milyon lirayla imalat ve 115 milyar 559 milyon lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 1,5 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 2 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, 2,8 milyar lirayla da eğitim sektörlerinin sıralandığı görüldü.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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